NASA начало искать потенциально обитаемые инопланетные системы — получены первые снимки с космического телескопа SPARCS

В нашей галактике миллиарды потенциально обитаемых планет, подавляющее большинство из которых находятся у маломассивных звёзд, таких как наше Солнце или ещё меньших. Жизнь нужно искать там, но есть нюанс — звёзды малой массы «страдают» высокой вспышечной активностью, что способно погубить ростки биологической жизни на ближайших к ним планетах. Поэтому важно знать космическую погоду на местах, что теперь начали изучать в NASA.

Как сообщили в агентстве, запущенный в январе кубсат SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat) — крошечный наноспутник размером примерно с большую коробку от хлопьев (формат 6U или 30×20×10 см) — успешно получил первые снимки целевых объектов. Эти изображения представляют собой пару снимков одной и той же области неба в ближнем ультрафиолетовом и дальнем ультрафиолетовом диапазонах. Наличие звезды в дальнем УФ и нескольких в ближнем позволяет судить о температурах объектов: самая горячая видна в обоих диапазонах. Это подтверждает работоспособность телескопа и детекторов в космосе, открывая путь к полноценным научным наблюдениям.

Повторим: основная цель миссии SPARCS — изучение маломассивных звёзд (красных карликов с массой 30–70 % солнечной), которые составляют большинство звёзд в Млечном Пути и вокруг которых вращается львиная доля потенциально обитаемых экзопланет земного типа — около 50 млрд скалистых миров в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода. Спутник будет непрерывно отслеживать вспышки на звёздах, солнечные пятна и другую (включая магнитную) активность этих звёзд в ультрафиолетовом диапазоне.

Высокая частота вспышек на красных карликах и их повышенная интенсивность способны существенно влиять на атмосферы планет, делая их необитаемыми или, наоборот, способствуя определённым формам жизни. В течение года телескоп SPARCS сможет наблюдать примерно 20 звёзд по 5–45 дней каждую, что позволит собрать более или менее детальную картину происходящего.

Сам по себе космический телескоп SPARCS — это фейерверк технологических прорывов. Только подумать: космический телескоп для изучения космической погоды в иных системах создан размером с коробку из-под хлопьев для завтрака! Более того, его процессор способен на месте обрабатывать снимки и корректировать наблюдения вспышечной активности.

Новшеством также стали УФ-фильтры, интегрированные непосредственно в датчик света. Подобные технологии используются при производстве камер смартфонов. Такой подход повышает чувствительность, устраняет необходимость в отдельном фильтрующем элементе и делает систему одной из самых эффективных для УФ-наблюдений в космосе.

«Увидеть первые ультрафиолетовые снимки SPARCS с орбиты невероятно интересно. Они сообщают нам, что космический аппарат, телескоп и детекторы работают в соответствии с результатами наземных испытаний, и мы готовы приступить к научной работе, ради которой создавалась эта миссия», — сказала главный исследователь SPARCS Евгения Школьник, профессор астрофизики в Школе исследований Земли и космоса Университета штата Аризона, которая возглавляет этот проект.

В будущем NASA запустит в космос более массивные УФ-телескопы, где отработанные на малыше SPARCS технологии шире раскроют свой потенциал. Нам теперь мало знаний о космической погоде в Солнечной системе — теперь подавай галактику!