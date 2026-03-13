Microsoft, Intel и AMD готовят ответ MacBook Neo — Apple встряхнула рынок ПК

Во время конференции после отчёта ASUSTeK по итогам IV квартала 2025 года финансовый директор компании Ник У (Nick Wu) коснулся вопроса Apple MacBook Neo. Он признал, что компьютер привлёк внимание всей экосистемы ПК и при ценнике $599 стал «шоком для всего рынка», но крупнейшие игроки уже готовят ответ.

«Мы узнали о начале отгрузок MacBook Neo ещё во второй половине прошлого года. Провели внутреннюю подготовку, но после официального выпуска продукта обнаружили, что его характеристики имеют некоторые ограничения», — заявил топ-менеджер. С 8 Гбайт оперативной памяти, которые нельзя расширить, компьютер не сможет справляться с некоторыми задачами — основным предназначением MacBook Neo, предположил господин У, является потребление контента. В заголовки новостей, конечно, попала его фраза: «Учитывая исторически очень высокую ценовую политику Apple, выпуск настолько доступного продукта, безусловно, является шоком для всего рынка». Могло создаться ощущение, что в экосистеме воцарились панические настроения, но в действительности игроки рынка ПК уже обдумывают, как ответить на этот нестандартный шаг Apple.

«Считаю, что наши поставщики ПК, вышестоящие поставщики, в том числе Microsoft, Intel и AMD — все они отнеслись к этому очень серьёзно и обсуждают, как вся экосистема ПК будет конкурировать с этим продуктом», — отметил финдиректор Asus. Революции, однако, не предвидится, потому что среднему пользователю непросто будет в одночасье перейти с Windows на macOS. Тем более, что производители ПК под Windows намереваются выпускать модели, похожие на MacBook Neo.

Сложившаяся на рынке ПК диспозиция подтверждает тезис о том, что революции здесь пока не будет. В 2025 году в мире было отгружено около 270 млн ПК, подсчитали в Gartner. Крупнейшими производителями являются Lenovo (с долей 27,2 %), HP (21,3 %), Dell (15,3 %), Apple (9,2 %) и Asus (6,9 %). Apple перешла на собственные процессоры серии M уже шесть лет назад, её MacBook Air и MacBook Pro восхваляют авторы обзоров на YouTube, но компания до сих пор занимает менее 10 % мирового рынка. Вот и MacBook Neo едва ли вытеснит ноутбуки под Windows, особенно в высококонкурентном ценовом диапазоне от $600 до $800.

Мировые поставки ПК показали рост на 9 % год к году, подсчитали в Gartner, что объясняется восстановлением рынка после спада в эпоху пандемии. Основными факторами восстановления рынка называются циклы обновления корпоративного оборудования, обновления Windows, рост популярности ПК с искусственным интеллектом и спрос на игровые модели. Проще говоря, рынок ПК вошёл в фазу стабилизации, хотя и ненадолго, и не из-за Apple. Сейчас, например, производителей ПК тревожит рост цен на компоненты — та же память между IV кварталом 2025 и I кварталом 2026 года подорожала на 100 %, отметил Ник У, и дефицит может затянуться на несколько лет, считает он. И чтобы сохранять конкурентоспособность, производителям ПК приходится с особым усердием балансировать цены компонентов и готовой продукции.

С другой стороны, и роль Apple недооценивать нельзя — многие нововведения компании теперь являются стандартными чертами для ПК под Windows. Это, в частности, экраны высокого разрешения и высокоточные тачпады, а переход Apple на Arm-процессоры подстегнул интерес к ним и в лагере Windows. Тот же эффект MacBook Neo может произвести и в бюджетном сегменте — в экосистеме ПК с Windows есть модели с более удачным соотношением цены и качества, но им явно не хватает той же привлекательности.