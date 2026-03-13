Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга

Разработчики из Artifex Mundi анонсировали Void Hunters — мрачную фэнтезийную пошаговую RPG с механикой коллекционирования персонажей.

Геймерам в Void Hunters предложат управлять отрядом Охотников Пустоты, коих в мире игры найдётся великое множество. Разработчики утверждают, что все Охотники — максимально проработанные персонажи со своими спецспособностями, умениями и набором мотиваций.

«Соберите разнообразную группу Охотников Пустоты и развивайте их по‑своему. Прокачивайте персонажей, улучшайте навыки, совершенствуйте экипировку и готовьте команду, которая сможет справиться с тем, что будет дальше», — описывают геймплей авторы на странице проекта в Steam.

Дебютный трейлер пошаговой RPG от Artifex Mundi не вызвал особого восторга у аудитории, поскольку запечатлённые в нём геймплейные фрагменты напомнили игрокам о мобильных проектах с неоднозначной репутацией и агрессивной монетизацией.

Void Hunters выйдет на PC (Steam), iOS и Android. Заявлены поддержка кроссплатформенных матчей с таблицей лидеров. Одиночные роглайт-миссии, в рамках которых персонажи (для стартовой версии их запланировано 40) получат уникальные усиления, тоже будут. Авторы проекта намерены распространять его по условно-бесплатной модели, поэтому самых лучших Охотников Пустоты явно придётся добывать с помощью микротранзакций.