Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunter...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга

Разработчики из Artifex Mundi анонсировали Void Hunters — мрачную фэнтезийную пошаговую RPG с механикой коллекционирования персонажей.

Источник изображений: Artifex Mundi

Источник изображений: Artifex Mundi

Геймерам в Void Hunters предложат управлять отрядом Охотников Пустоты, коих в мире игры найдётся великое множество. Разработчики утверждают, что все Охотники — максимально проработанные персонажи со своими спецспособностями, умениями и набором мотиваций.

«Соберите разнообразную группу Охотников Пустоты и развивайте их по‑своему. Прокачивайте персонажей, улучшайте навыки, совершенствуйте экипировку и готовьте команду, которая сможет справиться с тем, что будет дальше», — описывают геймплей авторы на странице проекта в Steam.

Дебютный трейлер пошаговой RPG от Artifex Mundi не вызвал особого восторга у аудитории, поскольку запечатлённые в нём геймплейные фрагменты напомнили игрокам о мобильных проектах с неоднозначной репутацией и агрессивной монетизацией.

Void Hunters выйдет на PC (Steam), iOS и Android. Заявлены поддержка кроссплатформенных матчей с таблицей лидеров. Одиночные роглайт-миссии, в рамках которых персонажи (для стартовой версии их запланировано 40) получат уникальные усиления, тоже будут. Авторы проекта намерены распространять его по условно-бесплатной модели, поэтому самых лучших Охотников Пустоты явно придётся добывать с помощью микротранзакций.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр
Разработчики Clair Obscur: Expedition раскрыли главный секрет производства игры — они почти не писали собственный код
«Вдвое меньше, но вдвое лучше»: ZA/UM не считает Zero Parades: For Dead Spies сиквелом или духовным наследником Disco Elysium
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций
«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief
Кооперативный роглайт-шутер Deep Rock Galactic: Rogue Core не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в раннем доступе Steam
Теги: void hunters, ролевая игра
void hunters, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
Учёные научились замораживать и размораживать мозг без повреждений — криоконсервация людей стала на шаг ближе
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Meta отложила выпуск флагманской ИИ-модели Avocado на май или более поздний срок 3 ч.
Музыкальный геймплейный трейлер Gate Guard Simulator показал будни средневекового стражника — это смесь Papers, Please и Kingdom Come: Deliverance 3 ч.
Соцсеть X поменяет процесс получения «синих галочек» для европейцев 3 ч.
Gemini сможет заказывать такси и еду: Google запустила ИИ-агента на Samsung Galaxy S26 3 ч.
Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга 3 ч.
Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков 3 ч.
Классическая стратегия спустя 40 лет вернётся в улучшенном виде — трейлер и детали Defender of the Crown: The Legend Returns 3 ч.
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций 5 ч.
«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief 6 ч.
Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако» 6 ч.
Пропускная способность сети фильтрации Curator превысила 6 Тбит/с 7 мин.
Британский провайдер научился искать утечки воды с помощью оптоволокна 9 мин.
Бум ИИ вызвал дефицит процессоров Intel — поставки растянулись на месяцы, а сильнее всего страдает бюджетный сегмент 2 ч.
Microsoft и Meta заключили соглашения о дополнительной аренде ЦОД на $50 млрд 2 ч.
«Сбер» и «Яндекс» попросили у государства сотни миллиардов на ИИ, но власти денег не дадут 2 ч.
Китайская ByteDance обойдёт санкции США и получит доступ к чипам NVIDIA B200 на $2,5 млрд 2 ч.
Китай разрешил коммерческое применение мозговых имплантов для реабилитации парализованных 3 ч.
Microsoft, Intel и AMD готовят ответ MacBook Neo — Apple встряхнула рынок ПК 3 ч.
Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне 4 ч.
NASA назначило новую дату возвращения людей к Луне — миссия Artemis II получила зелёный свет 5 ч.