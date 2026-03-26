Игровой ноутбук Razer Blade 16 2026 получил чип Intel Core Ultra 9 386H, быструю память и порт Thunderbolt 5

Razer представила обновлённый игровой ноутбук Razer Blade 16 2026, в котором, в отличие от модели прошлого года, вместо процессора AMD используется чип Intel Core Ultra 9 386H Panther Lake с NPU с ИИ-производительностью 50 TOPS и, соответственно, более быстрая оперативная память наряду с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50-й серии.

Источник изображений: Razer

Как сообщает производитель, новый ноутбук на 60 % энергоэффективнее предшественника, несмотря на то, что у Core Ultra 9 386H на 33 % больше процессорных ядер (16 против 12 у AMD Ryzen AI 9 HX 370). Также в новинке используется оперативная память LPDDR5X-9600, что обеспечивает существенное повышение скорости по сравнению с памятью LPDDR5X-8000 у модели 2025 года. Ёмкость памяти составляет 32 или 64 Гбайт. Пользователю предлагаются на выбор варианты ноутбука с видеокартами GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым LED-экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей (WQXGA) и частотой обновления 240 Гц, с сертификацией Calman Verified и соотношением сторон 16:10. Дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, обеспечивая яркость до 1000 кд/м2 в режиме HDR, предлагает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и имеет время отклика 0,2 мс.

Ёмкость SSD NVMe (M.2 2280) с PCIe 4.0 составляет 1 или 2 Тбайт с возможностью расширения до 8 Тбайт. Также сообщается об адаптерах беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 6.0, портах Thunderbolt 5 и Thunderbolt 4, разъёме HDMI 2.1, трёх портах USB 3.2 Gen 2 Type-A и 3,5-мм аудиоразъёме.

Качественный звук обеспечивает обновленная аудиосистема с шестью динамиками с поддержкой технологии Smart Amplifier Technology.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 90 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки, обеспечивающей восполнение заряда до 50 % за 30 мин. Вес ноутбука составляет 2,14 кг, толщина корпуса 14,9–17,4 мм.

Стоимость модели Blade 16 2026 с видеокартой GeForce RTX 5080, 32 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт составляет $3499,99. Модель Blade 16 2026 с GeForce RTX 5090 и накопителем на 2 Тбайт обойдётся в $4499,99. Модель ноутбука с GeForce RTX 5070 Ti поступит в продажу немного позже.

Теги: razer, игровой ноутбук
