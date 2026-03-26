Мультиплеерный социальный детектив 4 Penny Coffins отправит игроков в викторианский Лондон искать Джека-потрошителя

Разработчики из канадской студии Other Ocean Interactive (Project Winter) представили мультиплеерный социальный детектив 4 Penny Coffins в антураже Лондона конца XIX века, вдохновлённый историями о Джеке-потрошителе.

Источник изображений: Other Ocean Interactive

События 4 Penny Coffins развернутся в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона образца 1888 года, где в реальности зверствовал Джек-потрошитель. В игре город тоже оказался в тисках загадочного убийцы.

Пользователям в роли следователей (заявлена поддержка до восьми игроков) предстоит собирать улики на местах преступлений, допрашивать подозреваемых, отслеживать подозрительное поведение, чтобы вычислить и остановить маньяка.

Как и в Among Us, среди игроков в команде есть предатель — в данном случае потрошитель. Пока другие пытаются выследить убийцу, он должен обманывать и направлять подозрения в сторону, чтобы избежать разоблачения.

Ночь в 4 Penny Coffins проходит через три фазы: охота (потрошитель), расследование (следователи) и приговор (взвешивание доказательств и вынесение вердикта). По словам разработчиков, каждый раунд завершается результатом.

Обещают новый взгляд на жанр социальной дедукции (разбавляется механиками расследования), напряжённые и непредсказуемые матчи, возможность играть в одиночку (для тех, кто «достаточно смел») и перевод на русский.

4 Penny Coffins создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и на данном этапе не имеет даже примерных сроков выхода. Анонс сопровождался 45-секундным тизер-трейлером (прикреплён выше) с первыми кадрами игрового процесса.

Материалы по теме
Мультиплеерный вестерн The Legend of California от студии соавтора Overwatch можно будет попробовать совсем скоро — подробности публичной «альфы»
Мультиплеерный гончарный боевик Kiln от создателей Psychonauts получил дату выхода и готовится к открытой «бете» в Steam
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний
«Отправьте меня в будущее, чтобы я смог поиграть в эту игру»: новый геймплей ролевого боевика Exodus в духе Mass Effect взбудоражил фанатов
Инсайдеры: легендарная The Legend of Zelda: Ocarina of Time получит ремейк для Nintendo Switch 2, причём уже скоро
Теги: 4 penny coffins, other ocean interactive, приключение
