Мультиплеерный социальный детектив 4 Penny Coffins отправит игроков в викторианский Лондон искать Джека-потрошителя

Разработчики из канадской студии Other Ocean Interactive (Project Winter) представили мультиплеерный социальный детектив 4 Penny Coffins в антураже Лондона конца XIX века, вдохновлённый историями о Джеке-потрошителе.

События 4 Penny Coffins развернутся в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона образца 1888 года, где в реальности зверствовал Джек-потрошитель. В игре город тоже оказался в тисках загадочного убийцы.

Пользователям в роли следователей (заявлена поддержка до восьми игроков) предстоит собирать улики на местах преступлений, допрашивать подозреваемых, отслеживать подозрительное поведение, чтобы вычислить и остановить маньяка.

Скриншоты

Как и в Among Us, среди игроков в команде есть предатель — в данном случае потрошитель. Пока другие пытаются выследить убийцу, он должен обманывать и направлять подозрения в сторону, чтобы избежать разоблачения.

Ночь в 4 Penny Coffins проходит через три фазы: охота (потрошитель), расследование (следователи) и приговор (взвешивание доказательств и вынесение вердикта). По словам разработчиков, каждый раунд завершается результатом.

Обещают новый взгляд на жанр социальной дедукции (разбавляется механиками расследования), напряжённые и непредсказуемые матчи, возможность играть в одиночку (для тех, кто «достаточно смел») и перевод на русский.

4 Penny Coffins создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и на данном этапе не имеет даже примерных сроков выхода. Анонс сопровождался 45-секундным тизер-трейлером (прикреплён выше) с первыми кадрами игрового процесса.