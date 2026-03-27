Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple Ушла эпоха: Apple прекратила выпуск наст...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ушла эпоха: Apple прекратила выпуск настольного ПК Mac Pro — систему не планируют больше обновлять

Apple официально прекратила выпуск высокопроизводительного настольного компьютера Mac Pro. Обновлять эту модель в будущем не планируется. По словам представителей компании, подтвердивших это решение изданию 9to5Mac, Apple продавала Mac Pro наряду с другими моделями компьютеров Mac, которые больше соответствовали её стратегическим целям.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Последний раз Apple обновляла дизайн Mac Pro в 2019 году, когда данная система ещё предлагалась с процессорами Intel. В 2023 году Apple обновила систему собственным чипом M2 Ultra. Однако с тех пор Mac Pro оставался без каких-либо аппаратных обновлений. Хотя в прошлом году Apple представила чип M3 Ultra, компания решила использовать его в паре с Mac Studio. Mac Studio — это более компактная и более практичная для различных условий машина, предлагающая более высокую производительность, чем Mac Pro. Несколько Mac Studio могут быть объединены через интерфейс Thunderbolt 5, фактически позволяя создать на их базе целый вычислительный кластер.

Сейчас Apple позиционирует Mac Studio в качестве своей «профессиональной» модели Mac. Обновление системы ожидается либо в этом, либо в следующем году. В текущей максимальной конфигурации Mac Studio используется процессор M3 Ultra с 32 вычислительными ядрами и 80 графическими ядрами. Машина предлагает установку до 256 Гбайт оперативной памяти и установку твердотельных накопителей общим объёмом до 16 Тбайт. Выпуск этой модели без обновления Mac Pro ясно показал, что дни Mac Pro сочтены.

Apple уже начала удалять упоминания Mac Pro со своего официального веб-сайта и интернет-магазина. Страница покупки Mac Pro перенаправляет на основную страницу систем Mac.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
mac pro, apple, настольный пк
mac pro, apple, настольный пк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
