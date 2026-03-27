Ушла эпоха: Apple прекратила выпуск настольного ПК Mac Pro — систему не планируют больше обновлять

Apple официально прекратила выпуск высокопроизводительного настольного компьютера Mac Pro. Обновлять эту модель в будущем не планируется. По словам представителей компании, подтвердивших это решение изданию 9to5Mac, Apple продавала Mac Pro наряду с другими моделями компьютеров Mac, которые больше соответствовали её стратегическим целям.

Последний раз Apple обновляла дизайн Mac Pro в 2019 году, когда данная система ещё предлагалась с процессорами Intel. В 2023 году Apple обновила систему собственным чипом M2 Ultra. Однако с тех пор Mac Pro оставался без каких-либо аппаратных обновлений. Хотя в прошлом году Apple представила чип M3 Ultra, компания решила использовать его в паре с Mac Studio. Mac Studio — это более компактная и более практичная для различных условий машина, предлагающая более высокую производительность, чем Mac Pro. Несколько Mac Studio могут быть объединены через интерфейс Thunderbolt 5, фактически позволяя создать на их базе целый вычислительный кластер.

Сейчас Apple позиционирует Mac Studio в качестве своей «профессиональной» модели Mac. Обновление системы ожидается либо в этом, либо в следующем году. В текущей максимальной конфигурации Mac Studio используется процессор M3 Ultra с 32 вычислительными ядрами и 80 графическими ядрами. Машина предлагает установку до 256 Гбайт оперативной памяти и установку твердотельных накопителей общим объёмом до 16 Тбайт. Выпуск этой модели без обновления Mac Pro ясно показал, что дни Mac Pro сочтены.

Apple уже начала удалять упоминания Mac Pro со своего официального веб-сайта и интернет-магазина. Страница покупки Mac Pro перенаправляет на основную страницу систем Mac.