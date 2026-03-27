WhatsApp научили генерировать сообщения за пользователя и добавили поддержку двух аккаунтов на iPhone

Meta объявила о масштабном обновлении функций WhatsApp, добавив в мессенджер инструменты на базе искусственного интеллекта. Пользователи iOS, наконец, получили возможность управлять двумя учётными записями одновременно, а процесс переноса истории чатов между iOS и Android стал бесшовным. Нововведения также затронули работу с медиафайлами и функции приватности, которые, по заявлению компании, обеспечивают полную конфиденциальность переписки при использовании ИИ.

Источник изображения: Jonas Leupe/Unsplash

Источник изображения: Jonas Leupe/Unsplash

Среди ключевых нововведений можно выделить функцию «Помощь в написании» (Writing Help), позволяющую быстро сгенерировать ответ на основе контекста переписки. В Meta подчёркивают, что эта опция работает на базе технологии Private Processing, благодаря которой алгоритмы не передают личные сообщения компании или в WhatsApp. Кроме того, как сообщает BleepingComputer, приложение научилось ретушировать изображения прямо перед отправкой, а также помогает находить тяжёлые медиафайлы в чатах, чтобы освободить место на устройстве без удаления всей переписки.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Ранее в этом месяце WhatsApp внедрил функцию родительского контроля для детей младшего возраста, позволяющую родителям управлять контактами и группами, доступными их ребенку. Усилена защита от мошенничества — теперь система предупреждает пользователей о подозрительных попытках привязки устройства к аккаунту. В январе компания также запустила режим блокировки (lockdown feature) для защиты журналистов, публичных лиц и других пользователей с высоким риском взлома аккаунта, включая атаки с использованием шпионского ПО.

Начиная с текущего обновления, пользователи iOS получили поддержку двух учётных записей — функция, которая была доступна владельцам Android уже некоторое время. Перенос истории чатов теперь осуществляется «в несколько кликов» и включает не только личные диалоги, но и историю звонков, а также данные каналов и сообществ.

мессенджеры, me
