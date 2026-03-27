Любовь, роботы и декопанк: анонсирован приключенческий экшен Artificial Detective про боевого андроида-сыщика от авторов Control и Dead Space

В рамках мартовской презентации Xbox Partner Preview разработчики из студии Vivix показали дебютный трейлер Artificial Detective — приключенческого экшена, в котором нужно примерить на себя роль робота-детектива из обречённого антиутопического города.

Главный герой, харизматичный андроид с индексом AD 2846, отправляется исследовать захваченный обезумевшими роботами город, чтобы найти причину исчезновения человечества. Помогать ему будут верный робопёс и воспитанная машинами девочка по имени Маугли (Mowgli).

Действие Artificial Detective развернётся на улицах Северного Конгломерата (Conglomerate North) — криминального мегаполиса, захваченного злобной корпорацией Rise. Исследуя многоуровневые районы города, троица ключевых персонажей на пути к своей цели будет использовать электромагнитное оружие, взламывать системы безопасности и превращать окружающую среду в оружие.

Сами авторы называют Artificial Detective кинематографическим приключением, сочетающим экшен, дружбу и тайну в «поразительном будущем в стиле ар-деко». Игроков ждёт история о «невероятной дружбе и дилемме будущего человечества».

Студия Vivix открылась в 2019 году и поначалу специализировалась на CGI-графике. Команду собрали из разработчиков Control и Dead Space, а также авторов эпизодов антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Их дебютный проект Artificial Detective изначально задумывался как мультсериал, но в итоге перерос в полноценную игру на Unreal Engine 5.

Artificial Detective выйдет в 2027 году на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. На странице с игрой в сервисе Valve уже заявлен текстовый перевод на русский язык.