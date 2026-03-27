«Моя волна» в «Яндекс Музыке» заработала без интернета

Рекомендательный алгоритм «Моя волна» музыкальной потоковой платформы «Яндекс Музыка» теперь работает даже при отключённом интернете — потеряв подключение, устройство сможет подбирать композиции из скачанных ранее.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

Чтобы добиться локальной работы рекомендательного алгоритма на устройстве, разработчики «Яндекс Музыки» создали новую модель, которой достаточно ресурсов мобильного устройства. Когда смартфон или планшетный компьютер стоит на зарядке или располагает достаточным зарядом аккумулятора, приложение скачивает треки, которые могут подойти пользователю, а вместе с ними персональную «шпаргалку» размером всего 100 кбайт, в которой описан алгоритм подбора композиций.

Серверная версия «Моей волны» анализирует вкусы пользователя, составляет прогноз, какую музыку он бы предпочёл, и приложение заранее скачивает её, обновляя коллекцию. В отсутствие интернета рекомендательный алгоритм переходит на локальный режим работы, но выбор производится из скачанного приложением материала. В настройках «Яндекс Музыки» пользователь может управлять объёмом памяти, доступным для приложения. Композиции скачиваются ночью при наличии подключения по Wi-Fi.

Локальная версия «Моей волны» уже доступна для всех подписчиков «Яндекс Плюса» с последней версией приложения «Яндекс Музыка».

Теги: яндекс, музыка, рекомендации
яндекс, музыка, рекомендации
