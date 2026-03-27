В Telegram ожидается наплыв ИИ-агентов: мессенджер подключился к разработке OpenClaw

Создатель OpenClaw Петер Штайнбергер (Peter Steinberger) и разработчики Telegram договорились о совместной работе над популярным агентом искусственного интеллекта. Разработкой OpenClaw теперь будет заниматься Игорь Жуков, ранее создавший веб-версию мессенджера.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Уже известно, какая задача для господина Жукова будет первой, — ему предстоит установить, почему включение стриминга или отправки сообщения по частям через Bot API вызывает дублирование содержимого. Сейчас Telegram выступает одним из основных средств управления OpenClaw, и эта проблема проявляется несколько месяцев. Если включить частичный стриминг, пользователь получает два одинаковых сообщения, после чего одно из них удаляется — на проблему массово жалуются на GitHub. В Telegram Bot API 9.3 уже есть нативный метод sendMessageDraft, но его пока не интегрировали в OpenClaw.

Источник изображения: x.com/steipete

Сторона Telegram предложила участие в проекте на безвозмездной основе, и это редкий случай сотрудничества платформы с открытым проектом. Объяснить энтузиазм разработчиков мессенджера просто: он является одним из основных средств взаимодействия с OpenClaw, что положительно сказывается на популярности самого Telegram. Это положительно воспримут и пользователи платформы ИИ-агентов. Команда Telegram, по сути, признала OpenClaw компонентом экосистемы мессенджера, приравняв его к клиентским приложениям и ботам.

Теги: telegram, openclaw, ии-агент
