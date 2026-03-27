Магнитное поле Земли защищает Луну от радиации, но не каждый день

Благодаря радиационным датчикам на китайском посадочном лунном модуле «Чанъэ-4» удалось узнать, что, вопреки устоявшемуся мнению, магнитное поле Земли всё-таки оказывает определённое антирадиационное защитное действие на Луну и рядом с ней. Магнитосфера Земли действительно не укрывает Луну своим защитным покрывалом, однако ряд явлений приводит к периодическому открытию безопасных окон.

Согласно проведённому китайскими учёными исследованию, высокоскоростные галактические космические лучи (ГКЛ), обычно бомбардирующие объекты в космосе, встречают неожиданную преграду в системе Земля–Луна. Анализ данных нейтронно-дозиметрического прибора (Lunar Lander Neutron and Dosimetry, LND) китайской станции «Чанъэ-4» показал, что на обратной стороне Луны в определённые периоды лунного «утра» интенсивность ГКЛ снижается на 20 %. Это явление повторяется примерно два дня в каждом лунном цикле и наблюдается, когда Луна находится за пределами магнитосферы Земли.

Открытие стало неожиданным, поскольку ранее считалось, что распределение интенсивности ГКЛ в межпланетном пространстве между Землёй и Луной происходит равномерно. Наибольшее снижение интенсивности оказалось для протонов с низкой энергией (около 85 % всех ГКЛ), тогда как частицы с более высокой энергией ослаблялись в меньшей степени. Учёные зафиксировали эффект в 31 лунном цикле, что подтверждает его регулярность, а не случайное явление.

Моделирование распространения частиц и данные других космических аппаратов полностью совпали с наблюдениями датчика на «Чанъэ-4». Причина этого, как считают учёные, в остаточном влиянии магнитного поля Земли. Хотя Луна выходит за границы магнитосферы нашей планеты, магнитное поле вокруг Земли всё ещё способно отклонять заряженные частицы благодаря их движению по гирорадиусам (эффект отклонения и радиального движения в постоянном магнитном поле).

Для протонов с низкой энергией этот радиус сопоставим с размером магнитосферы (6–10 радиусов Земли), поэтому они легче отклоняются. Магнитное поле Земли не исчезает резко, а постепенно ослабевает с расстоянием, создавая «полость» с пониженной радиацией в послеполуденном секторе лунной орбиты.

Находка имеет важное практическое значение для будущих пилотируемых миссий на Луну. Зная о существовании зоны пониженной радиации, можно планировать выходы астронавтов и работу оборудования в периоды минимальной опасности. Авторы исследования подчёркивают, что такая стратегия позволит снизить риск для здоровья космонавтов и повреждения техники. Дальнейшие наблюдения помогут точнее определить ширину раскрытия «окна» и распространить подход на другие тела Солнечной системы.