Motorola Razr 70 Ultra показался на изображениях — он почему-то поправился

Motorola готовится выпустить флагманскую модель смартфона со складным формфактором — в зависимости от страны модель получит название Razr Ultra 2026 или Razr 70 Ultra. Официальные изображения смартфона опубликовали инсайдерский аккаунт OnLeaks в соцсети X и ресурс Xpertpick. Интересно, что смартфон стал толще предшественника.

С 2024 года, когда Motorola расширила внешний дисплей смартфона-раскладушки на всю переднюю панель, производитель не вносил радикальных изменений в дизайн этих устройств, и в третьем поколении это решение, похоже, сохранилось. Внешний вид смартфона кажется знакомым, но в одном он изменился не к лучшему — гаджет стал немного толще прошлогодней модели.

Если верить неофициальной информации, габариты Motorola Razr 70 Ultra составляют 88,0 × 74,1 × 15,8 мм в сложенном и 171,3 × 74,1 × 7,8 мм — в разложенном виде. Компания как будто и так не стремится делать свои складные смартфоны тоньше, чем у конкурентов, но на этот раз она, похоже, решила превзойти себя — он стал толще предшественника на 0,6 мм в открытом и на 0,1 мм в сложенном виде.

Подробные технические характеристики устройства не приводятся, поэтому о причинах такого решения остаётся лишь догадываться. Возможно, новый флагманский Motorola Razr 70 Ultra получил более ёмкий аккумулятор, поддержку беспроводной зарядки Qi2 или более качественные камеры. Официальной информации по этому вопросу пока не поступало, дата выхода смартфона в продажу тоже неизвестна.