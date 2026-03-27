Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Motorola Razr 70 Ultra показался на изоб...
Новости Hardware

Motorola Razr 70 Ultra показался на изображениях — он почему-то поправился

Motorola готовится выпустить флагманскую модель смартфона со складным формфактором — в зависимости от страны модель получит название Razr Ultra 2026 или Razr 70 Ultra. Официальные изображения смартфона опубликовали инсайдерский аккаунт OnLeaks в соцсети X и ресурс Xpertpick. Интересно, что смартфон стал толще предшественника.

Источник изображений: xpertpick.com

С 2024 года, когда Motorola расширила внешний дисплей смартфона-раскладушки на всю переднюю панель, производитель не вносил радикальных изменений в дизайн этих устройств, и в третьем поколении это решение, похоже, сохранилось. Внешний вид смартфона кажется знакомым, но в одном он изменился не к лучшему — гаджет стал немного толще прошлогодней модели.

Если верить неофициальной информации, габариты Motorola Razr 70 Ultra составляют 88,0 × 74,1 × 15,8 мм в сложенном и 171,3 × 74,1 × 7,8 мм — в разложенном виде. Компания как будто и так не стремится делать свои складные смартфоны тоньше, чем у конкурентов, но на этот раз она, похоже, решила превзойти себя — он стал толще предшественника на 0,6 мм в открытом и на 0,1 мм в сложенном виде.

Подробные технические характеристики устройства не приводятся, поэтому о причинах такого решения остаётся лишь догадываться. Возможно, новый флагманский Motorola Razr 70 Ultra получил более ёмкий аккумулятор, поддержку беспроводной зарядки Qi2 или более качественные камеры. Официальной информации по этому вопросу пока не поступало, дата выхода смартфона в продажу тоже неизвестна.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: motorola, смартфон, утечка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥