Xiaomi представила смартфон Redmi 15A 5G за $137 и пообещала ему обновления Android до 2032 года

Компания Xiaomi продолжает расширять линейку смартфонов Redmi 15, представленную в прошлом году. Сегодня производитель анонсировал в Индии модель Redmi 15A. Устройство обладает доступной ценой, оснащено батареей на 6300 мА·ч и экраном с частотой обновления 120 Гц. Как отмечает портал GSMArena, Redmi 15A — это ранее выпущенный Poco C85x, но под другим названием и с другим дизайном островка основного набора камер.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Redmi 15A оснащён 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей. Панель обладает пиковой яркостью 810 кд/м2. В основе устройства используется процессор Unisoc T8300 (два ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц; графика Mali-G57 MP2; есть поддержка 5G). Смартфон предлагается в конфигурациях с 4 и 6 Гбайт оперативной, а также 64 и 128 Гбайт постоянной памяти.

Фронтальная камера устройства представлена 8-Мп датчиком. Основной набор камер состоит из 32-Мп сенсора и вспомогательного датчика, для которого производитель не указывает характеристики. Передняя и задняя камеры могут снимать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, а также карт памяти microSD. Redmi 15A работает под управлением Xiaomi HyperOS 3.0 на базе Android 16. Компания обещает для устройства четыре года обновлений ОС и шесть лет обновлений системы безопасности.

Смартфон поставляется с 15-Вт зарядным устройством. Для Redmi 15A заявлена защита IP52 от водных брызг и пыли, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке, а также наличие 3,5-мм аудиовыхода. Устройство доступно в цветах Awesome Blue (синий), Amaze Purple (фиолетовый) и Ace Black (чёрный).

Стоимость Redmi 15A в конфигурации 4/64 Гбайт памяти составляет около $137. Версия 4/128 Гбайт памяти оценивается примерно в $153, а вариант с 6/128 Гбайт памяти стоит около $174. Продажи смартфона начнутся 3 апреля.

Теги: xiaomi, redmi, смартфон
xiaomi, redmi, смартфон
