Тайваньские СМИ утверждают, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выступит с докладом на выставке Computex 2026. Источники сообщают, что Nvidia готовит очень насыщенную программу как для самой выставки, так и перед ней. Компания забронировала Тайбэйский международный конференц-центр с 1 по 4 июня. Также ходят слухи о запланированном выступлении Дженсена в Тайбэйском музыкальном центре накануне Computex.

Nvidia пока официально не подтверждала своё присутствие на Computex 2026. Организатор выставки TAITRA подтвердил выступления на мероприятии генерального директора Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon), генерального директора Marvell Мэтта Мерфи (Matt Murphy) и генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Nvidia в списках участников пока не значится. Стоит добавить, что компания AMD тоже пока не подтвердила своё присутствие на Computex в этом году, хотя ранее это была одна из самых важных ежегодных площадок для компании.

«Источники в отрасли говорят, что Nvidia не только будет иметь стенд в выставочном центре Наньган, но и провела значительную подготовительную работу в Тайбэйском международном конференц-центре (TICC), забронировав четыре дня подряд с 1 по 4 июня в качестве своей основной платформы для деловых переговоров и медиа-выставок», — сообщает тайваньское издание CTEE.

По данным издания Focus Taiwan, Хуанг ещё в феврале говорил о планах принять участие в выставке Computex 2026 с новыми анонсами.

Одним из ожидаемых продуктов на предстоящей выставке являются Arm-процессоры Nvidia N1/N1X для ноутбуков. Разные источники ранее утверждали, что Dell и Lenovo станут одними из первых компаний, которые собираются представить свои продукты на базе этих чипов.