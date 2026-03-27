Крупнейшая морская ветряная электростанция США начала подавать энергию в сеть, но совсем чуть-чуть

Проект Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) компании Dominion Energy начал подавать вырабатываемую силой ветра электроэнергию в энергосистему штата Вирджиния. Это будет крупнейшая в США морская ветровая электростанция, а также первая, размещённая в федеральных водах. Проектная мощность парка достигнет 2,6 ГВт. Пока же в сеть подключили один-единственный ветряк мощностью 14 МВт. Парк заработал всего на полпроцента от запланированной мощности.

Источник изображения: CVOW

Строительство станции началось в 2024 году. На сегодняшний день проект выполнен примерно на 70 %, установлено 176 свай и две турбины Siemens Gamesa мощностью 14 МВт каждая. Одна из турбин на днях была торжественно подключена к энергосистеме штата. Полностью создание станции, включающей 176 турбин, будет завершено в начале 2027 года. Ранее, в октябре 2020 года, заработал пилотный проект из двух турбин по 6 МВт.

Экологический эффект от проекта окажется впечатляющим: ежегодно он позволит избежать выбросов углекислого газа, эквивалентных выводу с дорог более миллиона автомобилей. Кроме того, ветропарк CVOW укрепит энергетическую безопасность региона, снизит затраты на ископаемое топливо и стимулирует развитие производства и услуг в сфере офшорной ветроэнергетики.

Парк ветровых турбин проекта CVOW расположен в федеральных водах в 45 км от побережья штата. Это потребовало участия компании Dominion Energy в аукционе, но зато дало возможность создать морскую ветряную электростанцию в регионе с более сильными ветрами, чем у побережья. Также у побережья в водах штата нельзя создавать настолько масштабные проекты.

Специалисты опасаются, что политика действующей администрации Белого дома заставит поставить крест на возобновляемой энергетике, поэтому успех CVOW важен как пример для остальных, что это работает. Пусть проект заработал всего на 0,5 %, он будет быстро набирать мощность, обещая при выходе на пик поставлять электроэнергию свыше 600 000 домохозяйств.

Теги: возобновляемая энергия, ветроэнергетика, сша
