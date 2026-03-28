Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам

В этом году Microsoft планирует повысить стабильность и производительность Windows 11. Это не удивительно, поскольку оказалось, что программная платформа не слишком уверенно чувствует себя в корпоративном секторе с точки зрения надёжности. Очередным шагом на пути к исправлению сложившейся ситуации станет ужесточение требований к драйверам.

Microsoft объявила, что в скором времени ядро Windows перестанет по умолчанию принимать драйверы, подписанные в рамках устаревшей программы перекрёстных сертификатов. Речь об устаревшей программе кросс-сертификатов, которая была запущена в начале 2000-х годов, и позволяла выдавать доверенные сертификаты подписи программного кода после проверки со стороны партнёров. Программа была свёрнута в 2021 году, и срок действия всех выданных сертификатов уже истёк, но ядро платформы по-прежнему считает их доверенными, и они всё ещё присутствуют в некоторых сценариях.

Ситуация изменится уже в следующем месяце. Начиная с апреля, ядро Windows будет принимать только драйверы, которые были подписаны в рамках программы Windows Hardware Compatibility Program. Однако для обеспечения совместимости сохранится возможность загрузки устаревших драйверов, которые были проверены в рамках программы корневых кросс-сертификатов. Это нововведение будет применяться к Windows 11 24H2, 25H2, 26H1, Windows Server 2025, а также всем будущим клиентским и серверным версиям программной платформы.

Microsoft понимает, что представители бизнес-сегмента нередко работают с устаревшими устройствами, для которых требуются старые драйверы. Поэтому новая политика в отношении драйверов на старте будет функционировать в режиме аудита, при котором отслеживается количество часов работы ОС и количество перезагрузок за определённый период времени. В дополнение к этому администраторы корпоративных сетей будут иметь возможность настройки политики Application Control for Business для переопределения стандартной политики ядра системы. Это особенно полезно в сценариях, когда необходима загрузка сторонних драйверов, созданных для внутреннего использования.