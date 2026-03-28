Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам

В этом году Microsoft планирует повысить стабильность и производительность Windows 11. Это не удивительно, поскольку оказалось, что программная платформа не слишком уверенно чувствует себя в корпоративном секторе с точки зрения надёжности. Очередным шагом на пути к исправлению сложившейся ситуации станет ужесточение требований к драйверам.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Microsoft объявила, что в скором времени ядро Windows перестанет по умолчанию принимать драйверы, подписанные в рамках устаревшей программы перекрёстных сертификатов. Речь об устаревшей программе кросс-сертификатов, которая была запущена в начале 2000-х годов, и позволяла выдавать доверенные сертификаты подписи программного кода после проверки со стороны партнёров. Программа была свёрнута в 2021 году, и срок действия всех выданных сертификатов уже истёк, но ядро платформы по-прежнему считает их доверенными, и они всё ещё присутствуют в некоторых сценариях.

Ситуация изменится уже в следующем месяце. Начиная с апреля, ядро Windows будет принимать только драйверы, которые были подписаны в рамках программы Windows Hardware Compatibility Program. Однако для обеспечения совместимости сохранится возможность загрузки устаревших драйверов, которые были проверены в рамках программы корневых кросс-сертификатов. Это нововведение будет применяться к Windows 11 24H2, 25H2, 26H1, Windows Server 2025, а также всем будущим клиентским и серверным версиям программной платформы.

Microsoft понимает, что представители бизнес-сегмента нередко работают с устаревшими устройствами, для которых требуются старые драйверы. Поэтому новая политика в отношении драйверов на старте будет функционировать в режиме аудита, при котором отслеживается количество часов работы ОС и количество перезагрузок за определённый период времени. В дополнение к этому администраторы корпоративных сетей будут иметь возможность настройки политики Application Control for Business для переопределения стандартной политики ядра системы. Это особенно полезно в сценариях, когда необходима загрузка сторонних драйверов, созданных для внутреннего использования.

Материалы по теме
Windows сбоит в три раза чаще macOS — по зависаниям разрыв в 7,5 раза
Ветеран Microsoft рассказал, как Windows 95 легко и незаметно боролась с нерадивыми разработчиками
Samsung Browser вышел за пределы смартфонов и теперь доступен на ПК с Windows
Google представила ИИ для создания приложений для XR-гарнитур менее чем за минуту
Anthropic подтвердила, что готовит мощнейшую ИИ-модель Claude Mythos — утечка раскрыла детали
Google представила Gemini 3.1 Flash Live и затруднила распознавание синтезированной речи на слух
Теги: windows 11, microsoft, драйверы
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.