Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции

Apple предоставила по запросу следствия информацию, позволившую отследить отправителя угроз кантри-певице Алексис Уилкинс (Alexis Wilkins), использовавшего функцию «Скрыть мою электронную почту» для того, чтобы скрыть свой реальный электронный адрес, сообщил ресурс Techspot.

Источник изображения: Techspot

Хотя этот шаг соответствует давней практике Apple в области соблюдения нормативных требований, дело отражает существующие ограничения анонимности в рамках опции iCloud+ «Скрыть мою электронную почту», отметил ресурс.

Сообщается, что в ходе допроса Олден Рамл (Alden Ruml) признался в отправке электронного письма с угрозами. По его словам, такую реакцию повлекла за собой статья в прессе о том, что для обеспечения личной безопасности Алексис Уилкинс была выделена охрана ФБР. Предположительно, речь идёт о публикации газеты The New York Times, в которой сообщается о приказе шефа ФБР Каша Пателя (Kash Patel) федеральным агентам сопровождать его девушку по делам и на мероприятия.

Функция Apple «Скрыть мою электронную почту» позволяет подписчикам iCloud+ создавать случайные псевдонимы для пересылки электронных писем, обеспечивая конфиденциальность своих адресов электронной почты. С её помощью генерируются случайные, одноразовые адреса электронной почты, с которых сообщения автоматически пересылаются в реальный почтовый ящик. Это позволяет пользователям избегать раскрытия своего e-mail при регистрации в сервисах, подписке на рассылки или отправке сообщений в интернете.

Хотя функция «Скрыть мою электронную почту» может защитить личность пользователя в обычных цифровых взаимодействиях, этот случай демонстрирует, что анонимность заканчивается, когда власти направляют действительный юридический запрос, отметил Techspot.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
apple, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
