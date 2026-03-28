Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл

Помимо непосредственного изучения разных научных дисциплин, ряд учёных занимается вопросами истории и развития науки. Это длительные и неочевидные процессы, которые для общества не станут мгновенным шоком, как сигнал «бип-бип» первого советского спутника из космоса. Тем не менее, развитие науки поддаётся приблизительному анализу и определённому прогнозу и этот анализ говорит, что в Китае наука развивается с шокирующей цивилизованный мир скоростью.

Сегодня в американских околонаучных кругах во всех бедах США принято обвинять действующего президента Дональда Трампа. Статья «The Shocking Speed of China’s Scientific Rise» в The Atlantic не является исключением. После прихода к власти администрации Трампа в прошлом году были приостановлены гранты на исследования, а в августе Министерство здравоохранения и социальных услуг отменило финансирование в размере $500 млн на исследования мРНК-вакцин.

Подсчитано, что с того времени федеральную службу покинули более 10 тыс. докторов наук, что привело к замораживанию ключевых направлений в компьютерных науках, биомедицине и других областях. В то же время следует сказать, что в основном отменены научные программы, имеющие статус социальных, такие как половое разнообразие и расово-ориентированное здравоохранение, а также климатические и ряд других, изучающих общество, среду и взаимодействие одного и другого, что также важно, но, возможно, не так актуально на фоне действительно первоочередных задач.

В защиту действующей администрации США следует добавить, что американские специалисты в сфере негуманитарных наук более 20 лет публично призывали изменить подходы к образованию в США. Проблема возникла не сегодня и её невозможно решить перераспределением грантов. В статьях четвертьвековой давности уже сквозило отчаяние: «Пока мы выпускаем юристов и экономистов, Китай выпускает технарей». «Добром это не кончится», — добавляли они.

И действительно, глобальный мета✴анализ деятельности китайских учёных показывает совершенно отличную от США картину в Китае, где за последние десятилетия сформирована огромная исследовательская инфраструктура с лучшим оборудованием и привлечением талантов. Ключевым фактором китайского успеха стало беспрецедентное увеличение финансирования. В 1991 году Китай потратил на исследования и разработки $13 млрд (сегодня с учётом официальной инфляции это примерно $31 млрд), а сегодня ежегодные расходы превышают $800 млрд, уступая только США.

Власти США обнародовали план ежегодного роста научного бюджета на 7 % в течение следующих пяти лет. Тем самым, согласно прогнозу журнала Nature, государственные расходы Китая на науку, вероятно, обгонят американские уже к 2029 году. При этом население Китая в четыре раза больше американского, а общественная культура активно поддерживает науку, что позволяет университетам страны выдавать в два раза больше STEM-дипломов (science, technology, engineering and mathematics или, по-русски, естественные науки, технология, инженерия и математика), чем в США, и почти вдвое больше докторских степеней.

За последние почти десять лет китайские учёные лидируют по количеству публикаций. Хотя изначально часть работ была низкого качества из-за денежных вознаграждений за каждую статью, правительство прекратило субсидирование и во многом уже пресекло практику массового производства низкокачественных работ. Теперь критерии продвижения научных статей стали более строгими, и это нашло отражение в их качестве: доля Китая в наиболее цитируемых мировых научных работах растет. В 2023 году китайские учёные подготовили 58 тыс. из примерно 190 тыс. самых влиятельных публикаций в мире, уступая только США по этому показателю, который, по словам профессора Каролины Вагнер из Университета штата Огайо, сложно подделать.

Более ценным индикатором роста науки в Китае стало исследование деятельности международных коллабораций. Анализ почти 6 млн смешанных научных команд с помощью машинного обучения показал, что в совместных проектах США и Китая доля ведущих авторов из китайских учреждений выросла с 30 % в 2010 году до 45 % в 2023-м. По прогнозам авторов, по этому показателю Китай сравняется с США уже в следующем году или максимум в 2028-м.

Кроме того, в прикладных науках, таких как химия и материаловедение, Китай уже догнал или обогнал Америку в разработке и производстве передовых аккумуляторов, электромобилей и солнечных элементов, что видно по реальным технологиям.

В заключение автор подчеркивает, что истинное лидерство Китая в науке проявится в революционных открытиях, которые пока сложно оценить из-за временных лагов в публикациях и цитировании. Нобелевские премии и патенты отстают на годы, однако история показывает, что значимость революционных открытий часто осознаётся позже: порох и бумага были открыты в Китае на столетия раньше, чем в Европе, но они изменили мир также столетия спустя. Если Китай займёт вершину в земной науке, история науки будет переосмыслена, а восьмидесятилетнее доминирование США в этой области может показаться лишь яркой вспышкой на фоне научной деятельности китайских учёных.