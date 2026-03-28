NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой

На программном мероприятии NASA «Зажигание» (Ignition) 24 марта агентство предложило отказаться от планов перейти после бюджетной МКС на коммерческие космические станции. В NASA не увидели признаков перехода в обещанные сроки. Поэтому агентство предложило создать ядро станции на бюджетные деньги и продолжить его обслуживание в основном собственными силами. Это возмутило уже вовлечённые в процесс создания станций компании — они выступили против.

В частности, в своих высказываниях 25 марта на слушаниях в подкомитете по космосу Комитета по науке Палаты представителей Дэйв Кавосса (Dave Cavossa), президент Федерации коммерческой космонавтики, выступил против возможного пересмотра планов NASA по переходу с Международной космической станции на коммерческие станции, о которых было объявлено на мероприятии.

«Вчера NASA объявило, что рассматривает возможность внесения еще одного существенного изменения в коммерческую целевую программу на низкой околоземной орбите, что вызвало беспокойство и, на самом деле, посеяло путаницу среди коммерческих космических компаний, которые я представляю», — сказал он.

Также он отверг заявления NASA о том, что коммерческий рынок полётов развивается медленно, сославшись на недавние инвестиции в компании, работающие на этих станциях, а также на заявление Starlab Space о том, что она полностью забронировала места для размещения коммерческой полезной нагрузки на своей станции.

«Коммерческий рынок уже есть. Мы его создаём, — подчеркнул он. — Заявленные NASA причины для изменений в программе неверны и, по сути, никак не соотносятся с их вчерашним предложением».

Напомним, NASA сообщило, что не видит расширения коммерческих запусков и программ, наплыва космических туристов, производства на орбите и других признаков того, что бизнес «потянет» обслуживание собственных космических станций. В NASA предложили за год разработать проект ядра бюджетной станции (двигатель, доки, системы жизнеобеспечения и минимальное жизненное пространство), присоединить её к МКС и после этого, вероятно, расширять коммерческими модулями, взяв обслуживание полётов в основном на себя. Примерно так же поступит «Роскосмос», закрепив ядро будущей станции РОС на МКС и только затем отделив его от старой станции.

NASA ещё не приняло окончательного решения по судьбе коммерческих станций. 25 марта агентство опубликовало запрос на получение информации (RFI) для оценки рынка и технических предложений по базовому модулю, ответы на который ждут до 8 апреля. Решение будет приниматься к июлю. Общая цель остаётся прежней — завершить эксплуатацию МКС к 2030 году, минимизируя затраты и риски для бюджета.

Компании, которые уже совокупно затратили на проекты по разработке коммерческих станций не один миллиард долларов США, намерены добиваться отказа NASA от пересмотра планов с покупкой ядра будущей станции, и рассчитывают продолжить путь к чисто коммерческим орбитальным объектам.