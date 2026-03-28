Первым в мире наручным часам на солнечных батареях исполнилось 50 лет

Компания Citizen отметила полувековой юбилей своих первых аналоговых наручных часов на солнечной энергии, в честь которых выпустила новую лимитированную серию хронометров Eco-Drive Photon. Тогда в начале 70-х в производство пошли кварцевые часы, батареи которых оставляли желать лучшего. Солнечные элементы в часах сгладили этот недостаток, начало чему положили часы Citizen Crysotron Solar Cell, выпущенные в 1976 году.

Источник изображений: Citizen

На циферблате часов Citizen Crysotron Solar Cell были расположены восемь миниатюрных солнечных батарей. Для заряда встроенного в хронометр аккумулятора из оксида серебра часам требовалось много времени проводить на свету. Только десять лет спустя компания смогла создать часы, которые обеспечивали 200 часов непрерывной работы кварцевых часов на солнечных батареях.

«Квантовые» часы Eco-Drive Photon, выпущенные в честь юбиляра

Современные профессиональные кварцевые часы для занятий дайвингом, например, могут до полутора лет работать на одной батарейке с погрешностью в несколько секунд в месяц. Но тогда возможность подзарядить аккумулятор солнечным светом казалась фантастикой. Развитие аккумуляторных технологий позволило отойти от столь экзотического варианта пополнения заряда батарей, что не исключает того факта, что модель Citizen Crysotron Solar Cell 1976 года, по сути, была прообразом современных смарт-часов.

В честь юбилея необычных часов компания Citizen выпустила серию наручных часов Eco-Drive Photon. Новые хронометры отдают дань уважения революционным технологическим решениям, а также физике света и его парадоксальной природе, что соответствует моменту. Циферблат Eco-Drive Photon состоит из двух металлических пластин с прорезями, похожими на рябь, покрытых цветной плёнкой с определённой текстурой. В результате получается трёхмерный эффект, когда игра света в прорезях создаёт меняющиеся оттенки. Это имитирует знаменитый двухщелевой опыт, доказывающий двойственную природу света (фотонов) — его волновую и корпускулярную сущность, а по сути — квантовую природу света, что весьма модно, сильно и в духе времени.

Материалы по теме
Oppo представила смарт-часы Watch X3 с титановым корпусом, мониторингом глюкозы и выявлением гипертонии
Представлены смарт-часы Xiaomi Watch 5 и беспроводные наушники Redmi Buds 8 Pro
Huawei представила умные часы Watch GT Runner 2 и другие новинки
Meta✴ готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения
Законы ЕС могут сорвать запуск умных очков Meta✴ с дисплеем
Китайские мозговые импланты на три года отстают от американских Neuralink
Теги: смарт-часы, солнечные батареи, citizen
