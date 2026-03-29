Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует

Пресс-служба Telegram заявила, что критическая уязвимость в мессенджере, о которой СМИ писали недавно, попросту не существует. В компании уверены, что исследователь ошибочно утверждает о возможности проведения атак на пользователей мессенджера с помощью стикера с вредоносным кодом.

Представители мессенджера сообщили, что все загружаемые в Telegram стикеры проходят проверку перед тем, как будут проигрываться в клиентах мессенджера на пользовательских устройствах. Поэтому наличие подобного эксплойта невозможно.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о выявлении в Telegram критической уязвимости, которая якобы позволяет взламывать аккаунты пользователей сервиса. Уязвимость оценили в 9,8 баллов из 10 по шкале CVSS, что указывает на высочайший уровень её опасности. Однако представители мессенджера с этой информацией не согласились.