30 марта 2026
Samsung попытается устранить проблемы с дисплеем в Galaxy S26 с помощью обновлений софта

Samsung пообещала исправить в ближайшее время проблемы с дисплеем Galaxy S26 Ultra в ответ на жалобы пользователей на качество изображения, напряжение глаз и головные боли, появлявшиеся при работе со смартфоном.

Источник изображения: Samsung

Как сообщает ресурс Sammy Fans, владелец Galaxy S26 Ultra AnthonyHershko отправил сообщение о баге через официальный канал. И недавно он получил от Samsung сообщение о том, что предстоящее обновление программного обеспечения позволит исправить проблемы с дисплеем у смартфонов серии Galaxy S26, такие, как мерцание» и «искажение». Возможно, Samsung обнаружила ошибки, вызывающие эти проблемы с дисплеем, и исправление поступит с будущими обновлениями софта.

Источник изображения: Sammy Fans

Ранее модератор американского сообщества Samsung также подтвердил проблемы с дисплеем Galaxy S26 Ultra. Он сообщил, что проводится расследование, но решение пока не найдено.

Как отметил ресурс Sammy Fans, напряжение глаз может возникать из-за новой пиксельной структуры, используемой в экране S26 Ultra, которая обеспечивает работу функции Privacy Display. Мерцание и искажения можно устранить с помощью обновления программного обеспечения, но это вряд ли решит проблему с напряжением глаз при длительном просмотре, поскольку это, по всей видимости, связано с использованием в Galaxy S26 технологии Flex Magic Panel, делающей содержимое экрана трудноразличимым для находящихся рядом посторонних лиц.

Предполагается, что предстоящие обновления софта повысят качество изображения. Пользователям Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra следует ожидать выхода обновления прошивки в апреле 2026 года. Также оно должно содержать важные обновления, касающиеся работы дисплея.

Samsung уже выпустила два обновления ПО для серии Galaxy S26. Флагманские модели ещё не получили патчи безопасности за март 2026 года. Вполне возможно, они будут включены в обновление ПО за апрель.

Теги: samsung, galaxy s26, программное обеспечение, дисплей
