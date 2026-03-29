Сегодня 30 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных На экране блокировки iPhone со старыми i...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На экране блокировки iPhone со старыми iOS появилось сообщение об опасных атаках

Компания Apple начала отправлять уведомления владельцам iPhone и iPad, работающих под управлением старых версий iOS и iPad OS, предупреждая об активных кибератаках. Уведомление Critical Software появляется на экране блокировки устройств с iOS 17 и iPad OS 17, а также более старых версий.

Источник изображения: macrumors.com

В нём говорится, что Apple осведомлена об атаках на пользователей устройств с устаревшими версиями операционных систем. Вместе с этим компания призывает пользователей установить критическое обновление для защиты своих устройств. На странице поддержки Apple можно найти сообщения о появившихся недавно пакетах эксплойтов Coruna и DarkSword, которые используют для взлома уязвимости, присутствующие в iOS 13 и более поздних версиях ОС, вплоть до iOS 17.2.1. Пользователю достаточно перейти по вредоносной ссылке или посетить скомпрометированный веб-сайт с помощью уязвимого устройства, чтобы злоумышленники получили доступ к его данным.

«Если на вашем iPhone не установлено актуальное программное обеспечение, обновите iOS, чтобы защитить свои данные», — говорится в сообщении Apple. Для установки патча достаточно перейти в приложение «Настройки», выбрать раздел «Основные», и запустить функцию «Обновление ПО».

Напомним, 11 марта Apple выпустила исправление для iOS 15.8.7 и iOS 16.7.15, а также соответствующих версий iPad OS. Этот патч позволяет защитить устройства от эксплойта Coruna. Устройства с установленными актуальными обновлениями, работающие под управлением iOS 15 и более поздних версий, уже защищены от этого эксплойта. Пользователям устройств с iOS 13 и iOS 14 сначала потребуется обновиться до iOS 15, чтобы получить соответствующий патч. Пользователи, которые не могут выполнить обновление, должны рассмотреть возможность активации режима блокировки Lockdown Mode для защиты от вредоносного веб-контента.

Источник:

Теги: ios, ipad os, патч
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
