Обзор Nothing Phone (4a) Pro: не такой, как все, — и не для каждого

В мире, где большинство смартфонов навевают страшную скуку, а новые модели от крупнейших производителей практически не отличаются от предыдущих из года в год, продукция компании Nothing продолжает оставаться глотком свежего воздуха. Производитель не боится экспериментировать, и свежий Nothing Phone (4a) Pro — отличное тому подтверждение.

В свежем смартфоне среднего ценового сегмента Nothing отошла от привычного «прозрачного» дизайна и выпустила свой первый смартфон в металлическом корпусе. При этом преемственность осталась, так что при взгляде на Phone (4a) Pro сразу становится понятно, чьё это детище. Более того, новинка переняла одну из дизайнерских особенностей флагманского Phone (3) — матричный дисплей Glyph Matrix. Да ещё и в улучшенном виде.

Помимо внешних изменений Phone (4a) Pro получил ряд улучшений по части технических характеристик, хотя также появились и компромиссы, навеянные актуальной рыночной ситуацией. В этом обзоре подробно разберём все изменения и попытаемся выяснить, интересен ли Phone (4a) Pro чем-то, кроме экстравагантного внешнего вида.

Nothing Phone (4a) Pro Nothing Phone (3a) Pro Google Pixel 10a realme 16 Pro+ OnePlus 15R Дисплей 6,83 дюйма, LTPO OLED, 2800 × 1260 точек, 440 ppi; 120 Гц 6,77 дюйма, LTPO OLED, 2392 × 1080 точек, 387 ppi; 120 Гц 6,3 дюйма, OLED, 2424 × 1080 точек (422 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, OLED, 2800 × 1280 точек (453 ppi); 144 Гц 6,83 дюйма, AMOLED, 2800 × 1272 точки (450 ppi); 165 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i Panda Glass Corning Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i Corning Gorilla Glass 7i Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Google Tensor G4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,92 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon Prime, частота 3,8 ГГц, 6 × Oryon Performance, частота 3,3 ГГц) Графический контроллер Adreno 722 Adreno 810 Mali-G715 MP7 Adreno 722 Adreno 829 Оперативная память 8 / 12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 128 / 256 Гбайт 256 Гбайт 128 / 256 Гбайт 128 / 256 / 512 Гбайт 256 / 512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM; eSIM 1 × nano-SIM и 1 × eSIM (международная версия) 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79 (международная версия) SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 5.4 5.4 6.0 5.4 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещённости, приближения, акселерометр / гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещённости, приближения, акселерометр / гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр / гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещенности, акселерометр / гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр / гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 + 50 + 8 Мп, ƒ/1,88 + ƒ/2,68 + ƒ/2,2 (стандартный угол обзора + 3,5-кратный зум + расширенный угол), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 8 Мп, ƒ/1,88 + ƒ/2,55 + ƒ/2,2 (стандартный угол обзора + трехкратный зум + расширенный угол), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка, подсветка Glyph Двойной модуль: 48 Мп, ƒ/1,7 + 13 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на главной камере, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 80 мм), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в главном и телефотомодулях, четыре светодиодные вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 16 до 24 мм), фазовый автофокус на главном модуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъёмный аккумулятор: 19,3 Вт·ч (5080 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 50 Вт Несъёмный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 50 Вт Несъемный аккумулятор: 19,38 Вт·ч (5100 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте), беспроводная зарядка Qi Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 28,12 Вт·ч (7400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Размер 163,6 × 76,6 × 7,9 мм 163,5 × 77,5 × 8,39 мм 153,9 × 73 × 9 мм 162,5 × 76,3 × 8,1/8,5 мм 163,4 × 77 × 8,1/8,3 мм Масса 210 грамм 211 грамм 183 грамма 198/203 грамма 213/219 граммов Защита корпуса IP65 + защита от воды при погружении на глубину до 25 см на 20 мин IP64 IP68 IP68/IP69K IP68/IP69K Операционная система Android 16, оболочка Nothing OS 4.1 Android 15, оболочка Nothing OS 3.1 Android 16 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 16, оболочка OxygenOS 16 Актуальная цена От $499 От 31 000 рублей От 55 000 рублей 48 990 рублей От 43 000 рублей

⇡#Дизайн и эргономичность

Сразу хочу признаться, что я давно пользуюсь смартфонами Nothing, и мне очень нравится язык дизайна компании. Поэтому после презентации свежий Phone (4a) Pro показался мне не слишком интересным, я испытал разочарование. Но когда я распаковал попавший ко мне на обзор образец, то понял, что первое впечатление было обманчивым — смартфон на самом деле получился очень привлекательным.

Прошлогодний Phone (3a) Pro всё же слишком несуразен, и на его фоне новый Phone (4a) Pro выглядит намного более элегантно, но при этом всё равно выделяется из общей массы. Корпус смартфона выполнен из авиационного алюминия с приятным на ощупь гладким матовым покрытием. Да, некоторые поклонники Nothing будут сожалеть, что здесь нет характерной прозрачной задней панели, — но для них у Nothing есть альтернатива в лице базового Phone (4a), который сохранил привычный язык дизайна.

Несомненно, самая заметная особенность новинки — массивный модуль камеры на задней панели. Он стал своеобразным островком преемственности, поскольку выполнен в том самом фирменном индустриальном дизайне Nothing с прозрачным стеклом, под которым виднеются разные компоненты. Немного неприятно, что этот модуль довольно сильно (почти на 3 мм) выступает над поверхностью тыльной панели, и при этом камеры выступают ещё на миллиметр из самого островка — примерно как у iPhone 17 Pro Max.

Помимо тройки камер на островке также располагается светодиодный матричный экран Glyph Matrix. Впервые подобный мы увидели во флагманском Phone (3), но в новом Phone (4a) Pro он отличается, и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Во-первых, он стал крупнее — 23 мм против 19 мм в диаметре, а во-вторых, в новинке в нём стоят более крупные и яркие светодиоды. Да, разрешение упало почти в четыре раза (137 против 489 диодов), но зато сам элемент стал выразительнее. Диоды по-прежнему белого цвета и светят они очень ярко — могут даже выполнять функцию фонарика (но не вспышки).

Как и у старшего собрата, Glyph Matrix используется для оповещения о звонках, сообщениях и уведомлениях от различных приложений. Доступен широкий выбор световых эффектов с разнообразными анимациями, также можно создавать собственные. Контактам в телефонной книге можно назначить индивидуальные пиксельные аватары, которые будут отображаться на Glyph Matrix при входящих звонках и SMS. Это позволяет понять, кто хочет с вами связаться, не переворачивая смартфон.

Кроме того, уникальные значки можно присваивать уведомлениям от отдельных приложений, что позволяет различать уведомления, например, от Telegram и VK. Можно даже настроить глифы для определённых ключевых слов в сообщениях — например, триггером может быть чьё-то имя.

Функция Always-on Glyph Toys позволяет постоянно отображать на матричном дисплее такую информацию, как время, уровень заряда батареи, положение солнца на небе и даже фазы Луны. Также есть возможность отслеживать прогресс в приложениях — например, приближение такси или курьера в Uber, но, к сожалению, функция пока доступна в очень скромном наборе приложений — из тех, что работают в России, можно отметить «Google Карты» и «Google Календарь». Ещё Glyph Matrix способна вести обратный отсчёт при съёмке фото с таймером, работать обычным таймером, исполнять роль индикатора уровня громкости и индикатора работы NFC.

После более чем полугода использования Phone (3) мне лично Glyph Matrix видится скорее интересной и необычной, нежели действительно полезной особенностью — светодиодные полоски Glyph мне нравились больше и были заметнее, поскольку на небольшом экране даже уведомления не всегда видны. Возможно, благодаря тому, что в Phone (4a) Pro матричный экран стал больше и ярче, он окажется практичнее — как минимум уведомления на нём стали заметнее.

Glyph Matrix и светодиодная вспышка камеры — не единственные источники света на тыльной панели смартфона. Рядом с камерами можно заметить небольшой красный квадрат — это индикатор видеосъёмки, который медленно мигает в процессе записи. При желании эту функцию можно отключить, но, на мой взгляд, такая отсылка к классическим видеокамерам вполне уместна.

В остальном задняя панель вполне обычная. Круглое углубление в нижнем левом углу — не более чем декоративный элемент. Также рядом с островком камер и у нижнего торца заметны пластиковые вставки для антенн — они также заходят на боковые грани.

Спереди Phone (4a) Pro выглядит как любой современный смартфон. Дисплей диагональю 6,83 дюйма занимает около 93,9 % фронтальной панели. Его окружают рамки шириной около 2 мм. В отверстии у верхнего торца расположена фронтальная камера, а выше — тонкая прорезь разговорного динамика. От повреждений экран защищён прочным стеклом Gorilla Glass 7i, причём производитель наклеил на него тонкую защитную плёнку. К слову, также в комплекте со смартфоном поставляется прозрачный и мягкий защитный чехол — очень простой, но на первое время в самый раз.

Phone (4a) Pro стал самым тонким смартфоном Nothing в истории — без учёта выступающих камер его толщина составляет всего 7,9 мм. Вероятно, благодаря этому смартфон не ощущается чересчур массивным, несмотря на большой экран.

Боковые грани плоские, со скруглёнными кромками, благодаря чему смартфон комфортно держать в руке. Боковые грани являются продолжением тыльной алюминиевой крышки, но у экрана имеется тонкая кромка из пластика, выполненная в цвет корпуса.

Вариантов цветового исполнения теперь три: «белый металлик», «чёрный металлик» и «розовый металлик». Последний как раз попал ко мне на обзор, и отмечу, что цвет весьма интересный — он меняется при взгляде под разными углами и в зависимости от освещения может становиться серебристым или бледно-фиолетовым.

Функциональные элементы обычны для последних смартфонов Nothing, но с нетипичным для них расположением. Кнопки регулировки громкости переехали на правую сторону и располагаются над кнопкой питания. В свою очередь клавиша Essential Key, отвечающая за запуск ИИ-функций, перебралась на противоположную, левую грань. Мне никогда не нравилось размещение кнопок громкости и питания на одной стороне смартфона, но в целом это скорее вопрос привычки.

Остальные функциональные элементы стандартные — на нижней грани расположились слот для пары SIM-карт, порт USB Type-C и динамик, а на верхней виднеется только крошечное отверстие микрофона. Гнезда для наушников нет, как и у любого другого смартфона Nothing (да и вообще у почти любого другого смартфона).

Комплектация тоже без изменений: помимо смартфона, в коробке находятся документация, скрепка для извлечения лотка SIM-карт и метровый кабель USB Type-C — USB Type-C в резиновой оплётке белого цвета.

В качестве программной платформы Nothing Phone (4a) Pro выступает операционная система Android 16 с фирменной оболочкой Nothing OS 4.1. Это первый смартфон Nothing, который поставляется с этой версией платформы «из коробки» — даже у флагманского Phone (3) изначально была лишь Nothing OS 3.5.

Nothing Phone (4a) Pro. UI

В новой версии Nothing OS разработчики обошлись без глобальных изменений, сосредоточившись на полировке уже существующего дизайна, а также повышении стабильности и отзывчивости системы. В частности, интерфейс очистили от визуального шума, шторка быстрых настроек стала лаконичнее, часы на экране блокировки обновились, а анимации стали более плавными.

Появился «Особый тёмный режим» (Extra Dark Mode) с ещё более глубокими тёмными оттенками — он не только снижает нагрузку на глаза, но и помогает экономить заряд аккумулятора. Улучшена многозадачность благодаря Pop-up View с поддержкой двух плавающих окон, а об изменениях в приложении камеры расскажу в соответствующем разделе ниже.

Как и другие смартфоны Nothing, новый Phone (4a) Pro предлагает выбрать, использовать ли Android практически в эталонном виде или же воспользоваться фирменным стилем оболочки Nothing OS. Второй вариант выглядит интереснее, к тому же мне лично очень нравится монохромный стиль Nothing с упрощёнными значками, фирменными виджетами, специальными шрифтами и в целом сдержанным оформлением. Также снова похвалю Nothing за почти полное отсутствие предустановленных «лишних» приложений — есть только софт для фирменных наушников да набор фирменных ИИ-инструментов.

На месте продвинутый ИИ-блокнот Essential Space, о котором я рассказывал ещё год назад в обзоре Phone (3a) Pro. Также есть ИИ-поиск Essential Search, который объединяет в одной строке поиск по устройству и интернет-поиск с генерацией ответов на заданные вопросы. Функция Essential Memory дополняет вышеописанные инструменты, позволяя искать информацию в заметках и истории поиска, причём через вопросы, заданные простыми словами.

Phone (4a) Pro также получил поддержку Essential Apps — это простые приложения, которые на смартфоне отображаются в виде экранных виджетов. На площадке Nothing Playground можно как создать собственное приложение, так и скачать уже готовые от участников сообщества. Для создания приложения-виджета не нужны навыки программирования — всё сделает ИИ, нужно лишь описать желаемое в текстовом запросе. Пока что Nothing Playground находится на стадии бета-тестирования, и, вероятно, поэтому мне не удалось создать собственное приложение (система просто отказывалась принимать от меня запросы), но получилось установить и протестировать приложения от других пользователей — всё работает отлично. Да и в целом мне нравится идея дать пользователю возможность самому создать простое приложение под его нужды вместо поиска подходящего в Google Play.

Как и прежде, Nothing OS остаётся быстрой и весьма стабильной программной оболочкой, которой просто приятно пользоваться. За время тестирования Phone (4a) Pro не возникло вообще никаких проблем — всё работало плавно, без подвисаний и вылетов.

Nothing пообещала обеспечить для Phone (4a) Pro три года обновлений Android и шесть лет обновлений системы безопасности. Не самые выдающиеся показатели — Google предоставляет для Pixel A-серии обновления ОС в течение семи лет, а для недавно выпущенного Samsung Galaxy A57 — в течение шести лет.

Nothing Phone (4a) Pro. Безопасность

Для разблокировки смартфона используется сканер отпечатков пальцев, который встроен под экран и работает на основе оптического датчика. Отпечатки грязных и влажных пальцев он распознаёт с трудом, но в обычных условиях показывает стабильную работу. Распознавание не всегда происходит с первого раза, но до необходимости вводить PIN-код дело не доходит. Датчик расположен удобно. Есть и функция распознавания лица, которая реализована через фронтальную камеру — она работает быстро и стабильно только при достаточном уровне освещения.

⇡#Дисплей и звук

Дисплей у Nothing Phone (4a) Pro заметно изменился по сравнению с предшественником. Здесь применена панель OLED диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2800 × 1260 пикселей (соотношение сторон — 20:9) и плотностью пикселей 450 ppi. По сравнению с Phone (3a) Pro экран увеличился всего на 0,06 дюйма по диагонали, но значительно прибавил в разрешении и, соответственно, плотности пикселей — предшественник предлагал всего 2392 × 1080 пикселей и 387 ppi.

Также выросла частота обновления — теперь максимум составляет 144 Гц вместо 120 Гц у предшественника. Пользователь может выбрать одну из трёх настроек: «Стандартная» предлагает базовые 60 Гц, опция «Высокая» обеспечивает 120 или 144 Гц в зависимости от приложения, а «Динамичный режим» подстраивает частоту обновления экрана под отображаемый контент. В последнем случае мне удалось получить 60, 90, 120 и 144 Гц. Причём зачастую смартфон выбирает средние 90 Гц, но на рабочем столе и в браузере экран почему-то склонен повышать частоту вплоть до избыточных 120 и даже 144 Гц. А вот видеоролики воспроизводятся в основном при 60 Гц, что должно положительно сказаться на автономности. В играх же ситуация традиционно нестабильная: где-то лишь стандартные 60 Гц, а где-то и 120, и даже 144 Гц. Здесь же отмечу, что новинка получила сенсорную панель с частотой опроса 480 Гц, которая в игровом режиме «разгоняется» до 2500 Гц.

Ещё выросла яркость экрана. Как и любой современный смартфон, Nothing Phone (4a) Pro позволяет вручную регулировать яркость в ограниченном диапазоне, а за достижение пиковых значений отвечает автоматика. Максимальная статичная яркость, которую теоретически можно выставить вручную, составляет 800 кд/м². Яркость экрана на улице, то есть под ярким солнечным светом, теперь может достигать 1600 кд/м², а пиковая яркость при отображении HDR-контента — 5000 кд/м². К слову, в настройках можно отключить «HDR-отображение» в целях экономии заряда батареи. По умолчанию оно активировано.

Экран достаточно яркий, чтобы изображение оставалось различимым даже под прямыми солнечными лучами. Автоматическая регулировка яркости работает хорошо: в процессе тестирования не возникало желания «подкрутить» яркость ни на ярком солнце, ни ночью.

Настройки дисплея здесь такие же, как у любого современного Android-смартфона. Можно отрегулировать яркость или установить автоматическую регулировку, выбрать время отключения экрана, установить светлую или тёмную тему, настроить содержимое строки состояния, подрегулировать размеры шрифтов и масштаб изображения, включить автоповорот и настроить параметры частоты обновления экрана. Ещё можно включить щадящий для зрения режим с тёплыми цветами («Ночная подсветка») и настроить цветовую контрастность.

Есть и привычные настройки цветопередачи: на выбор предлагаются режимы с яркими и натуральными цветами, также есть возможность ручной настройки цветовой температуры. По субъективным ощущениям, экран выдаёт приятную для глаз, насыщенную и яркую картинку. Заметных глазу искажений цветов мной замечено не было.

Смартфон поддерживает режим Always On Display (AoD) с отображением не только времени и даты, но и виджетов экрана блокировки. Конечно, с AoD смартфон разряжается быстрее, но разница не слишком значительная.

Для подключения проводных наушников Phone (4a) Pro предлагает только разъём USB Type-C — повторюсь, что 3,5-мм аудиоразъём отсутствует. Подключать беспроводные наушники (и большинство других аксессуаров) предлагается через интерфейс Bluetooth 5.4, который поддерживает LE Audio, а также все ключевые аудиокодеки, включая aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive и LHDC.

В Phone (4a) Pro есть стереозвук — используется стандартная схема с парой из выделенного (расположен на нижней грани) и разговорного динамиков. Звук не идеально сбалансирован — чувствуется перевес в сторону основного динамика, но не критичный. Максимальная громкость весьма высокая, при этом звук остаётся чистым, без каких-либо замечаний по качеству.

Ещё одним значительным апгрейдом в Nothing Phone (4a) Pro стала аппаратная платформа. Смартфон построен на чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который свежее и значительно быстрее Snapdragon 7s Gen 3, лежащего в основе прошлогоднего Phone (3a) Pro.

Платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 выполнена по 4-нм техпроцессу TSMC и предлагает восемь переработанных процессорных ядер Qualcomm Kryo. Они разбиты на три кластера: одно самое мощное ядро на основе ARM Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц, четыре производительных ядра на базе ARM Cortex-A720 с частотой до 2,4 ГГц и три энергоэффективных ядра ARM Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. Набор инструкций — ARMv9.2-A. Графическая подсистема — Adreno 722.

Результаты синтетических тестов Nothing Phone (4a) Pro

Результаты синтетических тестов производительности сюрпризов не преподнесли — Snapdragon 7 Gen 4 показал достойный уровень для своего класса, но не более того. Самое важное: Phone (4a) Pro значительно прибавил в производительности относительно своего предшественника. Если же сравнивать с другими смартфонами, то новинка ожидаемо показала почти идентичные результаты с realme 16 Pro+ на базе того же Snapdragon 7 Gen 4. Также она оказалась чуть медленнее Pixel 10a на платформе Google Tensor G4, а вот до OnePlus 15R на основе субфлагманского Snapdragon 8 Gen 5 им всем очень далеко. Всё вышесказанное касается как центрального, так и графического процессора.

Как и предшественник, Nothing Phone (4a) Pro хорошо справляется с охлаждением своей аппаратной платформы. Как следствие, у смартфона практически не проявляется троттлинг — ресурсные тесты показали понижение тактовых частот не более чем на 2 %, что можно принять за погрешность измерений. При этом алюминиевый корпус смартфона довольно сильно нагревается в таких тестах. Да и в играх повышение температуры заметно, равно как и при быстрой зарядке. Но нагрев не критический — держать смартфон в руках по-прежнему комфортно.

Год назад я ругал Nothing за то, что она сэкономила, оснастив Phone (3a) Pro более медленной оперативной и постоянной памятью, чем поддерживала аппаратная платформа. В рассматриваемой новинке такой проблемы нет — здесь использованы оперативная память LPDDR5X и флеш-память UFS 3.1. Но всё же в условиях нынешнего дефицита и взлетевших цен на память без экономии не обошлось. Если глобальная версия предшественника предлагалась только в конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти, то новинка доступна в трёх вариантах: 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти, 8 и 256 Гбайт, а также 12 и 256 Гбайт. Вот так за год то, что было базовым минимумом, стало роскошным максимумом.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Nothing Phone (4a) Pro работает в сетях от 2G до 5G во всех распространённых диапазонах — проблем с подключением быть не должно (полный список диапазонов приведён в таблице с характеристиками выше). Новинка оснащена двойным слотом для операторских карт стандарта nano-SIM, а также поддерживает eSIM. Одновременно могут работать не более двух SIM-карт — виртуальных, физических или их комбинаций.

В отличие от памяти, на беспроводных модулях Nothing слегка сэкономила, но подавляющее большинство пользователей этого не заметит. Аппаратная платформа Phone (4a) Pro поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, однако разработчики наделили смартфон поддержкой лишь Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) и Bluetooth 5.4. Также имеется модуль NFC для бесконтактных платежей, а навигационный модуль обладает поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou и Galileo.

Nothing Phone (4a) Pro получил систему из трёх камер, которая на первый взгляд очень похожа на ту, что мы видели в прошлогоднем Phone (3a) Pro. Но на самом деле без изменений остался только широкоугольный модуль. Основная камера сменила датчик, а зум-камера получила объектив с большим фокусным расстоянием и, соответственно, более значительное оптическое приближение — 3,5-кратное вместо трёхкратного у предшественника.

Главная камера теперь построена на сенсоре Sony LYTIA 700C формата 1/1,56 дюйма с разрешением 50 мегапикселей и пикселями размером 1 мкм. Применена оптика со светосилой f/1,88, углом обзора 84,5° и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. Присутствуют оптическая и электронная стабилизация, а также двойной фазовый автофокус.

В основу зум-камеры Phone (4a) Pro положена 50-мегапиксельная матрица Samsung JN5 формата 1/2,75 дюйма с пикселями размером 0,64 мкм. Этот датчик компактнее того, что использовался в аналогичной камере Phone (3a) Pro. Поддерживаются оптическая стабилизация и фазовый автофокус. Сенсор работает в паре с объективом со светосилой f/2,68 и эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм, что обеспечивает 3,5-кратный оптический зум относительно основной камеры.

Широкоугольная камера опирается на компактный датчик Sony IMX355 формата 1/4,0 дюйма с разрешением 8 Мп и пикселями размером 1,12 мкм. Оптика обладает действительно широким углом обзора — 120 градусов, светосилой f/2,2 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм. Здесь нет ни оптической стабилизации, ни автофокуса.

Помимо трёх базовых фокусных расстояний смартфон также предлагает два дополнительных «гибридных» зума: двукратное приближение с помощью кропа изображения с главной камеры и семикратное — с помощью кропа с телефотомодуля.

Главная камера Nothing Phone (4a) Pro демонстрирует довольно неплохое качество съёмки как днём, так и с наступлением ночи. Дневные кадры получаются детализированными, без излишней контурной резкости, с реалистичной цветопередачей и довольно широким динамическим диапазоном. Но время от времени камера чуть-чуть ошибается с экспозицией, из-за чего кадры могут оказываться чересчур тёмными. Также изредка случаются ошибки с цветопередачей, но не критичные. При недостатке освещения детализация проседает незначительно, тени неплохо проработаны, а уровень шума остаётся низким. Но наблюдается перебор с контурной резкостью — алгоритм как будто слишком старается повысить чёткость картинки, однако получается это у него не очень хорошо.

Двукратный гибридный зум справляется вполне неплохо, также предлагая адекватную резкость, достаточно широкий динамический диапазон и, в основном, естественную цветопередачу. Только детализация проседает, что вполне естественно для кропа, — это особенно проявляется на ночных снимках. Также в этом режиме я несколько раз сталкивался с огрехами фокусировки — объект получался слегка размытым, но заметно это лишь при детальном рассмотрении. В целом для повседневных нужд, например для соцсетей, качество более чем удовлетворительное.

Телефотокамера в Nothing Phone (4a) Pro приятно удивила — в плане качества съёмки здесь попросту не к чему придраться. Кадры получаются качественными и чёткими, с высокой детализацией, без перебора по контурной резкости, с достаточно широким динамическим диапазоном, а также естественной передачей цветов. Также в случае с этой камерой я не заметил ошибок экспозиции. С ночной съёмкой у неё всё также в полном порядке: нет ни «перешарпа», ни проблем с цветопередачей, снимки обладают высокой резкостью и низким уровнем шума.

Редкий случай: у камеры с телеобъективом гибридный зум работает лучше, чем у основной, — как минимум по части детализации. Она здесь безупречна. Остальные параметры снимка при дневной съёмке тоже не вызывают нареканий, разве что при ближайшем рассмотрении на отдельных кадрах можно заметить перебор с резкостью. С ночной съёмкой данный режим справляется чуть хуже: детализация проседает, проявляется лёгкий перебор с резкостью, да и уровень шума заметно возрастает. Также в этом режиме легко поймать смаз на снимке. Но в целом получить качественный кадр и при семикратном зуме не составит труда.

Наконец, что касается широкоугольной камеры, то её стоит использовать только днём. Детализация вполне нормальная, перегибов с резкостью не наблюдается, да и цветопередача остаётся адекватной. Только в отдельных случаях тёмные области получаются слишком тёмными. Ночью же широкоугольную камеру лучше не запускать — фотографии получаются посредственными, с низкой детализацией и сильной нехваткой резкости. Алгоритмы лишь хорошо убирают шум.

Основная камера также предлагает возможность минимального сдвига фокусных расстояний: помимо стандартных 24 мм также доступны ЭФР 28 и 36 мм. В качестве изображения эти режимы практически не различаются, но дают дополнительные варианты для съёмки.

По умолчанию Phone (4a) Pro на основную и зум-камеры снимает с разрешением 12,5 Мп, группируя пиксели по четыре (как и положено сенсорам со схемой Quad Bayer), но вручную можно выбрать и 50-мегапиксельный режим съёмки. Однако, как показывает практика, на результате это никак не сказывается — снимки остаются примерно равными по детализации, да и по остальным аспектам не различаются. А вот места 50-мегапиксельные кадры занимают в 3–4 раза больше.

Камера с телеобъективом не ограничена семикратным гибридным зумом — доступно цифровое увеличение вплоть до 140-кратного. Причём при приближении от 20-кратного и выше включается функция «Масштабирование в суперразрешении», которая с помощью ИИ убирает артефакты и дорисовывает детали на снимке. Но польза от этого заметна далеко не всегда, и снимки при сильном приближении зачастую получаются «пластилиновые». Хотя и удачные кадры иногда удаётся поймать, совсем сбрасывать со счетов дополнительный зум не стоит.

Ночной режим съёмки в Nothing Phone (4a) Pro реализован традиционно: смартфон в течение 1–3 секунд, в зависимости от уровня освещённости, делает серию кадров с разной экспозицией, а затем «склеивает» их и ретуширует программно. Ночной режим активируется автоматически при недостатке света, но его можно отключить или, наоборот, включить принудительно на отдельной вкладке приложения камеры. Разницы между автоматическим и ручным ночными режимами нет.

А вот разница между снимками с ночным режимом и без него — существенная. Особенно при съёмке на широкоугольную камеру и зум-модуль — кадры получаются намного ярче, детализированнее и с меньшим уровнем шума. А вот основная камера и без ночного режима справляется довольно неплохо, но, на мой взгляд, с этим режимом шума меньше и в целом кадры смотрятся лучше. Так что в целом я бы рекомендовал не отключать ночной режим вовсе.

Phone (4a) Pro обладает выделенным режимом макросъёмки, который активируется автоматически, когда камера «видит» слишком близкий объект. Причём в некоторых случаях камера упорно отказывается «замечать» объект вблизи и запускать режим макросъёмки, так что приходится поводить камерой перед объектом. Кроме того, реализован этот режим здесь довольно странно: активируется он только при выборе 3,5- или 7-кратного зума, но делает макроснимки всё равно основная камера, а не зум-модуль, как можно было бы предположить. В целом к качеству макроснимков претензий нет: изображения получаются чёткими, с эффектным размытием фона.

На месте и портретный режим, в котором смартфон по умолчанию предлагает снимать на телеобъектив с фокусным расстоянием 80 мм — это позволяет наиболее естественно передавать пропорции человека на снимке. Также доступны фокусные расстояния 24 и 48 мм для ростовых и поясных портретов. Помимо стандартных настроек размытия фона и ретуши предусмотрены четыре дополнительных эффекта световых бликов: мягкие круги, изогнутые линии, звёздочки и снежинки. Со съёмкой портретов смартфон справляется в целом хорошо, с довольно точным разделением модели и фона и приятным боке. Контуры объекта в некоторых случаях обрабатываются грубовато, но это болезнь практически любого современного смартфона. Есть и система ретуши с двумя уровнями интенсивности, которая работает довольно деликатно, не перебарщивая с эффектами.

Nothing Phone (4a) Pro. Приложение камеры

Приложение камеры практически не поменялось. Оно всё так же минималистично: «лишние» настройки скрыты в выпадающем меню. И там появился новый пункт «Настройки», который позволяет менять контраст, насыщенность, цветовую температуру, оттенок, резкость, зерно и виньетку — фактически обрабатывать фото ещё до съёмки. Это открывает массу возможностей для творческой фотографии. Имеется и профессиональный режим с поддержкой фото в формате RAW, но доступны только три основных фокусных расстояния. Также есть «Готовые настройки» — пресеты с оптимальными параметрами съёмки в том или ином жанре, причём с момента дебюта в прошлогоднем Phone (3a) Pro готовых настроек стало больше.

Nothing Phone (4a) Pro. Галерея

Возможности съёмки видео у Phone (4a) Pro остались на уровне предшественника. В разрешении 4K частота ограничена 30 кадрами в секунду, тогда как режим Full HD позволяет снимать с частотой 30 или 60 кадров в секунду. На широкоугольный модуль доступна запись только в Full HD с частотой 30 кадров/с. Замедленное видео можно снимать только в Full HD с частотой 120 FPS. Есть оптическая и электронная стабилизация. В общем, довольно скромный базовый набор без особых изысков, но для большинства пользователей этого будет вполне достаточно.

И высоким качеством видеосъёмки смартфон похвастаться не может. На основную камеру видео получаются вполне неплохими как днём, так и при нехватке освещения, и также эта камера в целом хорошо справляется со стабилизацией изображения. А вот при съёмке на широкоугольную и зум-камеры детализация падает, картинка получается мыльной, да и уровень стабилизации заметно проседает, а при ночной съёмке добавляются и проблемы с фокусировкой, и картинка становится шумной.

Фронтальная камера Phone (4a) Pro получила неназванный сенсор Samsung формата 1/3,44 дюйма с разрешением 32 Мп. Использована оптика со светосилой ƒ/2,2 и углом обзора 89°. Автофокуса и вспышки нет. Интересно, что здесь сенсор снимает в полном разрешении 32 Мп, так что снимки получаются «увесистыми». Доступны два фокусных расстояния (22 и 26 мм), есть портретный режим с программным размытием фона, также имеется двухуровневая ретушь. Фотографии на «фронталку» получаются весьма качественными — в соцсетях такие публиковать не стыдно.

⇡#Автономная работа

Глобальная версия Nothing Phone (4a) Pro получила батарею ёмкостью 19,3 Вт·ч (5080 мА·ч, 3,8 В), то есть всего на 80 мА·ч больше, чем у предшественника. Что интересно, версия новинки для Индии получила куда более значительный апгрейд — в ней используется батарея на 5400 мА·ч.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включёнными Wi-Fi и уведомлениями, смартфон продержался 17 часов 48 минут. Результат довольно слабый — конкуренты, как и предшественник, показали лучшее время.

Тем не менее даже при довольно интенсивном использовании смартфон с лёгкостью проработает целый день без подзарядки. Включение Glyph Matrix для уведомлений не сильно сказывается на автономности, даже если матричному экрану придётся активироваться довольно часто.

Phone (4a) Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт. Причём применяется отраслевой стандарт USB Power Delivery, так что найти подходящий сетевой адаптер не составит труда. Смартфон действительно заряжается весьма быстро: при подключении к 100-ваттному адаптеру с PD (чтобы устройство наверняка могло потреблять максимальную мощность) с нуля до 50 % батарея восполнилась за 21 минуту, за полчаса удалось дойти до 70 %, а полная зарядка заняла около часа. Результат не рекордный, но весьма достойный.

Поддержки беспроводной зарядки у Phone (4a) Pro не появилось — видимо, эту особенность Nothing решила оставлять только для флагманов. В комплекте зарядного устройства, конечно же, нет — только кабель белого цвета с разъёмами USB Type-C. Дисплей Glyph Matrix отображает прогресс зарядки.

⇡#Заключение

Nothing в очередной раз выпустила, пожалуй, один из самых интересных смартфонов в своей ценовой категории. Если не по характеристикам, то по внешнему виду — точно. Компания продолжает гнуть свою линию, предлагая не просто «ещё один смартфон», а устройство с характером. Да, переход к металлическому корпусу лишил новинку части фирменной идентичности, но в целом дизайн остался узнаваемым, а Glyph Matrix добавляет устройству уникальности, пусть и остаётся скорее интересной и яркой, чем действительно полезной особенностью.

Смартфон не лишён компромиссных решений. Камера могла бы быть и получше, хотя от устройства среднего ценового сегмента странно было бы требовать флагманского уровня. А вот что действительно расстраивает, так это довольно посредственная на фоне конкурентов автономность, а также короткий срок программной поддержки. Впрочем, Nothing и не стремится создать универсальный «идеальный» смартфон — ставка здесь сделана на своеобразие и характер.

При этом смартфон стал заметно лучше предшественника в важных аспектах: выросло качество дисплея, подтянулась производительность, а телефотомодуль вышел на весьма достойный уровень для своего класса. Nothing OS по-прежнему остаётся одной из самых приятных оболочек Android — быстрой, аккуратной и лишённой ненужного софта. В повседневном использовании Phone (4a) Pro ощущается быстрым и комфортным устройством, без явных слабых мест, способных испортить впечатление.

В итоге перед нами довольно сбалансированный, но при этом не безликий смартфон. Nothing Phone (4a) Pro не пытается угодить всем — и именно поэтому он может понравиться тем, кто ждёт от устройства не только характеристик, но и эмоций.

Достоинства:

самобытный и узнаваемый дизайн, а также качественное исполнение корпуса;

качественный и яркий OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц;

быстрая и стильная оболочка Nothing OS без лишнего софта и с возможностью получить почти «чистый» Android;

хороший набор тыльных камер с качественным главным модулем и впечатляющей камерой с телеобъективом;

довольно быстрый и при этом не перегревающийся процессор;

быстрая зарядка;

поддержка eSIM.

Недостатки: