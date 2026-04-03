Власти обязали крупнейшие российские интернет-платформы закрыть доступ пользователям с VPN к 15 апреля

Минцифры решило привлечь к борьбе с использованием VPN в Рунете популярные ресурсы, маркетплейсы, банки и т.д. По данным РБК, в конце марта прошло совещание с руководителями компаний, которые владеют крупнейшими российскими ресурсами по размеру MAU (Monthly Active Users, ежемесячные активные пользователи), котором глава министерства Максут Шадаев сообщил о необходимости ограничить к 15 апреля доступ на их платформы пользователям с включёнными VPN.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

По словам источника, в совещании участвовали представители более 20 компаний, таких как Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «ВсеИнструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».

Им выдали руководство с описанием, как выявлять и блокировать VPN, в том числе те, что сам Роскомнадзор ранее не идентифицировал и не ограничивал. Предполагается, что в дальнейшем этим компаниям предоставят конкретный список IP-адресов VPN, не соблюдающих, по данным Роскомнадзора, российское законодательство и подлежащих блокировке. В случае выявления новых VPN площадки обяжут делиться информацией с Роскомнадзором, который добавит их в списки подлежащих блокировке.

Источник сообщил, что к 15 апреля должно выйти постановление правительства, на основании которого будут мониторить российские сервисы на предмет доступности через VPN. «Если сервис будет доступен, то он лишится имеющейся у него IT-аккредитации, будет удалён из белого списка (если был внесён в него) и из перечня программного обеспечения, обязательного к предустановке на российских гаджетах», — утверждает собеседник РБК.

Предполагается, что ограничения не будут распространяться на пользователей с корпоративными VPN, которые не используются для доступа к запрещённым ресурсам. Однако, поскольку понятного и достоверного технического способа надёжно отличать разрешённый корпоративный VPN от иного VPN-трафика пока нет, есть риск ложных срабатываний.

В рамках борьбы с использованием VPN Минцифры дало указание «большой четвёрке» мобильных операторов заблокировать возможность пополнения Apple ID со счёта мобильного телефона, чтобы препятствовать оплате VPN. Также министерство попросило мобильных операторов ввести до 1 мая плату за потребление свыше 15 Гбайт международного трафика в месяц. Кроме того, не исключается в будущем введение штрафов за использование средств обхода блокировок.

31 марта Шадаев сообщил в профильном канале «Мы ИТ» в Max, что перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. «В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — отметил он.

Теги: минцифры россии, vpn, блокировка
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

