Darkest Dungeon про альпинистов: анонсирована безжалостная пошаговая тактика Ascenders: Beyond the Peak

Разработчики из французской студии Ludogram при поддержке издательства Twin Sails Interactive представили тактический роглайт Ascenders: Beyond the Peak, объединяющий пошаговый альпинизм и управление экспедицией.

По сюжету команда альпинистов отправляется добывать древние артефакты с проклятых горных вершин, где, помимо прочего, столкнётся с лавкрафтианскими ужасами. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

Игрокам предстоит снаряжаться в экспедицию, развивать своих альпинистов, осваивать верёвочную механику (герои физически связаны тросами) и принимать невозможные решения, которые будут накладывать отпечаток на участников подъёма.

Так, например, ситуация может потребовать перерезать верёвку и обречь одного из союзников на верную гибель (и лишить себя части припасов), чтобы спасти остальных — выживших ждёт бремя психологических и физических потерь.

Как подметили в издании PC Gamer, концептуально Ascenders: Beyond the Peak больше всего напоминает культовый тактический роглайк Darkest Dungeon, если бы он был не про исследование тёмных подземелий, а про восхождение на проклятую гору.

Скриншоты

Обещают вертикальный тактический геймплей, девять разноплановых классов персонажей, необратимую смерть, систему репутации, влияние решений на судьбу мира и прокачку базы. Поддержка русского языка не заявлена.

Ascenders: Beyond the Peak стартует в раннем доступе Steam на протяжении третьего квартала (с июля по сентябрь) 2026 года. Полноценный релиз ожидается не только на ПК, но и на неназванных консолях.