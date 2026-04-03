Швейцарский стартап превратил б/у аккумуляторы в домашние батареи по подписке

Швейцарский стартап Evolium Technologies, основанный в 2024 году при поддержке Ассоциации инноваций Швейцарии, представил гражданам страны услугу по подписке на бывшие в употреблении аккумуляторы, собранные в ёмкие батареи для резервного питания домов. Компания берёт на себя тестирование ячеек как до сборки батарей, так и в процессе эксплуатации, бесплатно заменяя блоки при их выходе из строя.

Новшеством стала роботизированная система оценки пригодности ранее использовавшихся ячеек формата 18650. Костяк компании составляют инженеры-робототехники, поднаторевшие в создании автоматических платформ. К 2027 году благодаря интересным решениям в этой области компания планирует тестировать до 5 млн ячеек в год. Каждая ячейка маркируется и отслеживается до полного износа, даже находясь в распоряжении граждан.

«Наша цель — тестировать ячейки и нагружать каждую из них до тех пор, пока она не перестанет накапливать энергию», — говорят в компании.

Ячейки упаковываются в съёмные модули массой 3 кг, которые служат минимальной сменной ёмкостью в составе домашней системы. Если платформа Evolium фиксирует выход одного из элементов модуля из строя, на нём начинает мигать красный светодиод, после чего владелец самостоятельно извлекает неисправный модуль и бесплатно получает замену. Мощность всей системы резервного питания достигает 1,8 кВт при ёмкости 10 кВт·ч. Габариты батареи составляют 570 × 540 × 600 мм при массе 110 кг. И батареи, и ячейки производятся в Китае.

В будущем компания Evolium планирует разработать более мощные батареи, собственный инвертор и систему сопряжения с солнечными панелями. Но в основе бизнеса останется тот же подход — сбор по всей Европе бывших в употреблении элементов 18650, их тестирование и предоставление по подписке с пожизненной гарантией. В работу пойдёт всё, что обладает минимально подходящей ёмкостью.