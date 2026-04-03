Приложения нескольких российских банков дали сбой — «Сбер» уже отчитался о восстановлении

В работе мобильных приложений «Сбербанка», «Т-Банка» и ВТБ произошёл сбой; наблюдались неполадки в работе СБП. Впоследствии «Сбербанк» сообщил о работе своих сервисов.

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

Резкий рост жалоб на работу приложения «Сбербанка» обозначился около 10:15 мск; к 11:05 их число составило 1,2 тыс., а к 11:15 оно сократилось до 810. Пользователи приложения «Сбербанка» лишились возможности оплачивать покупки картой, через QR-код и по Bluetooth. При обращении в чат техподдержки время ожидания стало превышать 12 минут. Сам «Сбербанк» в 10:56 подтвердил в Telegram-канале, что возможны затруднения при оплате картой, а в 12:07 доложил, что работу сервисов возобновили в штатном режиме.

Примерно в 10:15–10:20 мск стали поступать жалобы на работу приложений ВТБ, «Т-Банка» и СБП. К 11:20 на СБП жаловались 102 пользователя, на «Т-Банк» — 64; около 10:55 на приложение ВТБ жаловались 24 пользователя. Далее показатель пошёл на спад. Сбой «произошёл на стороне одного из банков», сообщили в пресс-службе оператора платёжной системы «Мир» и добавили, что на стороне Национальной системы платёжных карт (НСПК) всё функционирует в штатном режиме. Угрозы для сохранности средств не существует, добавил оператор.

Материалы по теме
Космический сбой Microsoft: в летящем к Луне корабле «Орион» оказалось два Outlook и ни один из них не работает
Мессенджер Max столкнулся с массовым сбоем — приложение не работает, сообщения не отправляются
«Ростелеком» сообщил о взрывном росте популярности стационарных телефонов
Власти обязали крупнейшие российские интернет-платформы закрыть доступ пользователям с VPN к 15 апреля
На следующей неделе «Яндекс» проведёт конференцию «День поиска»
Вышла российская операционная система «Альт Мобильный» 11, независимая от Android
Теги: сбербанк, сбой, приложение
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 10 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.