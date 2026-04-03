Приложения нескольких российских банков дали сбой — «Сбер» уже отчитался о восстановлении

В работе мобильных приложений «Сбербанка», «Т-Банка» и ВТБ произошёл сбой; наблюдались неполадки в работе СБП. Впоследствии «Сбербанк» сообщил о работе своих сервисов.

Резкий рост жалоб на работу приложения «Сбербанка» обозначился около 10:15 мск; к 11:05 их число составило 1,2 тыс., а к 11:15 оно сократилось до 810. Пользователи приложения «Сбербанка» лишились возможности оплачивать покупки картой, через QR-код и по Bluetooth. При обращении в чат техподдержки время ожидания стало превышать 12 минут. Сам «Сбербанк» в 10:56 подтвердил в Telegram-канале, что возможны затруднения при оплате картой, а в 12:07 доложил, что работу сервисов возобновили в штатном режиме.

Примерно в 10:15–10:20 мск стали поступать жалобы на работу приложений ВТБ, «Т-Банка» и СБП. К 11:20 на СБП жаловались 102 пользователя, на «Т-Банк» — 64; около 10:55 на приложение ВТБ жаловались 24 пользователя. Далее показатель пошёл на спад. Сбой «произошёл на стороне одного из банков», сообщили в пресс-службе оператора платёжной системы «Мир» и добавили, что на стороне Национальной системы платёжных карт (НСПК) всё функционирует в штатном режиме. Угрозы для сохранности средств не существует, добавил оператор.