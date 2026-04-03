В примечаниях к выпуску Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon) компания Canonical повысила минимальные требования к оперативной памяти для популярной системы на 50 %. Теперь платформе требуются от 6 Гбайт оперативной памяти, двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц и 25 Гбайт свободного места на диске.

С выходом Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) в 2014 году минимальный объём оперативной памяти для системы был установлен на отметке 1 Гбайт; в 2018 году, когда появилась Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver), этот показатель увеличили до 4 Гбайт; поэтому и сейчас очередное повышение системных требований уже не представляется настолько уж неожиданным. Новый показатель, впрочем, не является обязательным — система установится и на компьютер с меньшим объёмом оперативной памяти, но, как указали в Canonical, обновлённый рабочий стол и современные приложения для комфортной работы требуют хотя бы 6 Гбайт.

Отметим так же, что в минимальных системных требованиях Windows 11 значатся всего 4 Гбайт оперативной памяти, так что новая версия Ubuntu оказалась более требовательной.

Графическая оболочка Gnome с выходом Ubuntu 26.04 LTS обновилась с версии 49 до 50; в комплект поставки также вошли свежие версии приложений и пакетов Firefox, LibreOffice, Thunderbird и GIMP. Установив платформу на менее мощный компьютер, пользователю придётся быть готовым, что её производительность будет невысокой — бета-версию системы тестировали на ноутбуке с 2 Гбайт памяти, и она действительно работала, но медленно.

Есть и альтернативные варианты, которые подойдут для менее мощных машин, например, с 4 Гбайт памяти. В семейство входит облегчённая версия системы под названием Lubuntu — её текущая версия 24.04 LTS довольствуется всего 1 Гбайт оперативной памяти, процессором на 1 ГГц и чуть менее 10 Гбайт дискового пространства.