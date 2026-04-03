Фэнтезийная ролевая игра Songs of Glimmerwick отправит в мир, где магия рождается из музыки — новый трейлер, релиз в 2026 году и демо на подходе

Разработчики из американской Eastshade Studios (Eastshade) представили первый за четыре года новый трейлер своей фэнтезийной ролевой игры Songs of Glimmerwick, подтвердили дату выхода демо и сроки релиза полной версии.

Напомним, Songs of Glimmerwick была официально анонсирована ещё в январе 2022 года и готовилась к релизу в 2023-м, однако разработка изрядно затянулась. Ждать, впрочем, осталось уже недолго.

Как стало известно, Songs of Glimmerwick поступит в продажу на протяжении 2026 года для ПК (Steam), а вскоре после появится на неназванных консолях. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Что касается демоверсии Songs of Glimmerwick, то она выйдет 7 апреля в Steam (будет размещена по этой ссылке). Пресса и избранные блогеры/стримеры уже получили доступ к пробному изданию и делятся впечатлениями.

События Songs of Glimmerwick разворачиваются в лесном фэнтезийном мире Глиммервик, где магия рождается из музыки. Регион известен прежде всего своим университетом магии, куда принимают персонажа игрока.

Пользователям с флейтой и песенником в руках предстоит посещать уроки и клубы после школы, ухаживать за университетским садом, заводить друзей, раскрывать странности и тайны Глиммервика.

Обещают мирную сюжетную RPG, год сезонов, фестивалей, проклятий и колдовских шуток, возможность настроить пол и внешность протагониста, полностью озвученных персонажей и текстовый перевод на русский язык.