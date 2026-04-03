Самолёт без рулей X-65 от дочки Boeing стал на шаг ближе к полёту — он будет управляться струями воздуха

Компания Aurora Flight Sciences, дочерняя компания Boeing, объявила о важном этапе в проекте экспериментального самолёта X-65. Фюзеляж аппарата доставлен в Вирджинию для финальной интеграции систем, где специалисты приступили к установке авионики, двигателей и инновационной системы активного управления потоком (AFC). Самолёт X-65 будет управляться в полёте не механикой и закрылками, а струями воздуха, бьющими из корпуса, как в фильмах о будущем.

Источник изображений: Aurora Flight Sciences

Прототип X-65 будет выглядеть так, словно он сошёл с экрана какого-нибудь научно-фантастического фильма: стреловидное крыло, обтекаемый корпус, огромный воздухозаборник для двигателя и, самое главное, никаких подвижных частей на крыльях и хвосте. Если в воздух для управления направлением полёта добавить краситель, зрелище полёта и воздушных эволюций аппарата будет неповторимым. Пожалуй, на это стоит посмотреть. В его корпусе предусмотрено 14 форсунок для выброса сжатого воздуха, которые будут менять угол атаки, крен и другие параметры, необходимые для манёвров воздушного судна.

Одновременно с интеграцией оборудования в фюзеляж в Западной Вирджинии продолжается изготовление крыльев и хвостового оперения самолёта. В целом наблюдаемый переход от сборки конструкции к комплексной интеграции приближает проект к первому полёту, запланированному на 2027 год. Программа финансируется совместно с DARPA с августа 2025 года.

Прототип X-65 создаётся в рамках более широкой инициативы DARPA CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors), хотя в данном случае работа сосредоточена на демонстрации принципиально нового подхода к управлению полётом. Отказ от механической системы управления и поворотных плоскостей в крыльях и хвосте снизит количество подвижных деталей (и повысит надёжность воздушного судна), а также уменьшит массу, упростит обслуживание и повысит аэродинамическую эффективность аппарата.

Технические характеристики прототипа выбраны для надёжного многократного тестирования новых технологий: в частности, размах крыльев составляет около 9 м, взлётная масса — примерно 3100 кг, максимальная скорость — 860 км/ч. Конструкция использует модульную компоновку, которая позволяет менять угол стреловидности и заменять элементы для проведения различных экспериментов.

Переход к финальной сборке приближает решающую фазу испытаний. После успешного первого полёта в 2027 году X-65 на длительный период станет летающей лабораторией, которая будет собирать данные для разработки будущих самолётов.

Теги: самолёт, darpa, aurora flight sciences
