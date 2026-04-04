Apple распродала все Mac Studio с 256 Гбайт оперативки — сроки доставки растянулись до 4–5 месяцев

Обычно Apple не продаёт потребительские продукты, доставка которых занимает несколько месяцев. Однако в условиях глобального дефицита чипов памяти ситуация сложилась таким образом, что покупателям Mac Studio с максимальным объёмом памяти придётся ждать доставки приобретённых устройств 4–5 месяцев.

Источник изображений: 9to5mac.com

При покупке Mac Studio с процессором Apple Silicon M3 Ultra и опцией увеличения объёма оперативной памяти ждать его доставки придётся 4–5 месяцев. Это означает, что покупатель получит заказанный в апреле компьютер с 256 Гбайт ОЗУ в августе или сентябре, если за это время ничего не изменится.

Ранее увеличить объём ОЗУ с 96 Гбайт до 512 Гбайт можно было за $2000, тогда как сам Mac Studio стоил $4000. Однако плата в $6000 за высококлассный Mac — это не то же самое, что игра с конфигуратором на сайте Apple в поисках самого дорогого варианта. В прошлом месяце Apple закрыла возможность покупки Mac Studio с 512 Гбайт ОЗУ.

Базовую версию Mac Studio с чипом M3 Ultra и 96 Гбайт ОЗУ также нельзя назвать легкодоступной. При покупке этой модели ждать доставки придётся до 20–27 апреля. Примерно такие же сроки доставки указаны для нового MacBook Neo, который пользуется большой популярностью.

Учитывая задержку доставки в 4–5 месяцев, неудивительно, что Apple отказалась от продажи компьютеров с 512 Гбайт ОЗУ, даже если бы клиенты были готовы ждать несколько месяцев. Если ситуация с дефицитом чипов памяти не изменится, это создаст проблемы для будущих флагманских чипов Apple. При этом Apple отказалась от выпуска чипов M5 Ultra, а M4 Max был заменён на M5 Max. В настоящее время Mac Studio доступен в версиях с чипами M4 Max и M3 Ultra.

Теги: mac studio, apple, mac
