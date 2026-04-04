Суд обязал Netflix вернуть деньги за необоснованное повышение стоимости подписок, но только в одной стране

В то время как подписчики Netflix в США всё ещё приходят в себя после очередного повышения цен, итальянский суд предписал стриминговому сервису вернуть деньги некоторым клиентам в стране. В рамках рассмотрения этого дела было установлено, что Netflix несколько раз незаконно повышал стоимость тарифных планов в Италии, что даёт клиентам право на возврат потраченных средств и потенциально может повлиять на снижение текущих тарифов.

Иск был подан итальянской потребительской организацией Movimento Consumatori, которая заявила, что сервис Netflix несколько раз повышал цены способами, нарушающими потребительский кодекс страны. Проблема в том, что компания должным образом не объяснила в потребительских соглашениях, почему стоимость тарифов и другие условия предоставления услуг могут меняться с течением времени. Другими словами, платформа не в полной мере обосновала повышение цен перед введением новых тарифов.

Судебное решение затрагивает четыре случая повышения стоимости тарифных планов в период с 2017 по 2024 годы. Для некоторых давних пользователей платформы в стране это может вылиться в приличную сумму. В Movimento Consumatori заявили, что пользователи премиальной подписки Netflix, которые непрерывно платили с 2017 года, могут получить до €500, тогда как подписчики стандартного тарифного плана могут рассчитывать на компенсацию до €250. Даже пользователи базового тарифа за указанный период столкнулись с повышением цен.

Несмотря на то, что судебное решение было вынесено 1 апреля, оно не является шуточным. У Netflix есть 90 дней, чтобы уведомить текущих и бывших клиентов в Италии об их праве на возврат средств по электронной почте, обычной почте, через свой веб-сайт и в итальянских газетах. Если компания не сделает этого, ей грозит фиксированный еженедельный штраф.

Решение суда не означает, что каждый подписчик Netflix в Италии получит выплату, и тем более не означает, что в других странах пользователи платформы могут рассчитывать на что-то подобное. Судебное решение действительно только в Италии и, судя по всему, было принято с учётом нюансов действующего в стране законодательства о защите прав потребителей. Также следует отметить, что Netflix намерена обжаловать решение суда.