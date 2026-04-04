Суд обязал Netflix вернуть деньги за необоснованное повышение стоимости подписок, но только в одной стране

В то время как подписчики Netflix в США всё ещё приходят в себя после очередного повышения цен, итальянский суд предписал стриминговому сервису вернуть деньги некоторым клиентам в стране. В рамках рассмотрения этого дела было установлено, что Netflix несколько раз незаконно повышал стоимость тарифных планов в Италии, что даёт клиентам право на возврат потраченных средств и потенциально может повлиять на снижение текущих тарифов.

Источник изображения: Venti Views / Unsplash

Иск был подан итальянской потребительской организацией Movimento Consumatori, которая заявила, что сервис Netflix несколько раз повышал цены способами, нарушающими потребительский кодекс страны. Проблема в том, что компания должным образом не объяснила в потребительских соглашениях, почему стоимость тарифов и другие условия предоставления услуг могут меняться с течением времени. Другими словами, платформа не в полной мере обосновала повышение цен перед введением новых тарифов.

Судебное решение затрагивает четыре случая повышения стоимости тарифных планов в период с 2017 по 2024 годы. Для некоторых давних пользователей платформы в стране это может вылиться в приличную сумму. В Movimento Consumatori заявили, что пользователи премиальной подписки Netflix, которые непрерывно платили с 2017 года, могут получить до €500, тогда как подписчики стандартного тарифного плана могут рассчитывать на компенсацию до €250. Даже пользователи базового тарифа за указанный период столкнулись с повышением цен.

Несмотря на то, что судебное решение было вынесено 1 апреля, оно не является шуточным. У Netflix есть 90 дней, чтобы уведомить текущих и бывших клиентов в Италии об их праве на возврат средств по электронной почте, обычной почте, через свой веб-сайт и в итальянских газетах. Если компания не сделает этого, ей грозит фиксированный еженедельный штраф.

Решение суда не означает, что каждый подписчик Netflix в Италии получит выплату, и тем более не означает, что в других странах пользователи платформы могут рассчитывать на что-то подобное. Судебное решение действительно только в Италии и, судя по всему, было принято с учётом нюансов действующего в стране законодательства о защите прав потребителей. Также следует отметить, что Netflix намерена обжаловать решение суда.

Материалы по теме
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену
Paramount Skydance договорилась о покупке Warner Bros Discovery за $110 млрд
Netflix отказался от покупки Warner Bros — Paramount победила
Выручка YouTube достигла рекордных $60 млрд в 2025 году — больше, чем у Netflix
Anthropic связала склонность Claude к шантажу и жульничеству с давлением и невыполнимыми задачами
ИИ-модель Claude обнаружила уязвимость и разработала рабочий эксплойт для FreeBSD
Теги: netflix, судебное разбирательство, италия
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 34 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.