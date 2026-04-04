Суд обязал Netflix вернуть деньги за необоснованное повышение стоимости подписок, но только в одной стране

В то время как подписчики Netflix в США всё ещё приходят в себя после очередного повышения цен, итальянский суд предписал стриминговому сервису вернуть деньги некоторым клиентам в стране. В рамках рассмотрения этого дела было установлено, что Netflix несколько раз незаконно повышал стоимость тарифных планов в Италии, что даёт клиентам право на возврат потраченных средств и потенциально может повлиять на снижение текущих тарифов.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Иск был подан итальянской потребительской организацией Movimento Consumatori, которая заявила, что сервис Netflix несколько раз повышал цены способами, нарушающими потребительский кодекс страны. Проблема в том, что компания должным образом не объяснила в потребительских соглашениях, почему стоимость тарифов и другие условия предоставления услуг могут меняться с течением времени. Другими словами, платформа не в полной мере обосновала повышение цен перед введением новых тарифов.
Судебное решение затрагивает четыре случая повышения стоимости тарифных планов в период с 2017 по 2024 годы. Для некоторых давних пользователей платформы в стране это может вылиться в приличную сумму. В Movimento Consumatori заявили, что пользователи премиальной подписки Netflix, которые непрерывно платили с 2017 года, могут получить до €500, тогда как подписчики стандартного тарифного плана могут рассчитывать на компенсацию до €250. Даже пользователи базового тарифа за указанный период столкнулись с повышением цен.
Несмотря на то, что судебное решение было вынесено 1 апреля, оно не является шуточным. У Netflix есть 90 дней, чтобы уведомить текущих и бывших клиентов в Италии об их праве на возврат средств по электронной почте, обычной почте, через свой веб-сайт и в итальянских газетах. Если компания не сделает этого, ей грозит фиксированный еженедельный штраф.
Решение суда не означает, что каждый подписчик Netflix в Италии получит выплату, и тем более не означает, что в других странах пользователи платформы могут рассчитывать на что-то подобное. Судебное решение действительно только в Италии и, судя по всему, было принято с учётом нюансов действующего в стране законодательства о защите прав потребителей. Также следует отметить, что Netflix намерена обжаловать решение суда.
