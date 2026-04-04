Спутниковое телевидение после аварии вернули в Сибирь, но отключили на Дальнем Востоке

Операторы «НТВ-Плюс» и «Триколор» сумели восстановить телевещание для абонентов на Урале и в Сибири, прервавшееся из-за выхода из строя спутника «Экспресс-АТ1»: первый перевёл ресурсы на аппарат «Ямал-402», второй — на ABS-2. Но из-за этого абонентам придётся менять конвертеры и обновлять ПО на ресиверах. Кроме того, спутник «Экспресс-АТ2» переориентировали, отключив тем самым вещание «НТВ-Плюс» на Дальнем Востоке.

Спутник «Экспресс-АТ1». Источник изображений: rscc.ru

Принадлежащий госпредприятию «Космическая связь» (ГПКС) спутник «Экспресс-АТ1» находится на позиции 56° восточной долготы; ранее он использовался операторами «НТВ-Плюс», НСК («Национальная спутниковая компания», бренд «Триколор») и «Русский мир». Аппарат прекратил работать 4 марта в результате аварии, 6 марта владелец признал его потерю. До 2030 года его заменит спутник «Экспресс-АТ3».

Чтобы восполнить потерю, ГПКС переориентировала «Экспресс-АТ2» с позиции 140° на 56° в.д., лишив его возможности вещания на Дальний Восток — абонентам здесь пообещали найти альтернативу в «кратчайшие сроки». Одну из таких альтернатив предложила группа компаний «Орион» (торговая марка «Телекарта») — оператор сейчас вещает со спутника «Экспресс-АМ5» в той же позиции 140°, где раньше работал «Экспресс-АТ2»; дальневосточным абонентам уже предложили «программу оперативного перевода».

«НТВ-Плюс» также начал вещание со спутника «Ямал-402» на позиции 55° в.д. Этот аппарат принадлежит компании «Газпром космические системы», которая входит в одну структуру с оператором. Сейчас вещание со спутника, покрывающего регионы Урала и Сибири, осуществляется бесплатно, но требуется заменить конвертер и перенастроить оборудование. Компенсаций для абонентов оператор не предложил.

Спутник «Экспресс-АМУ1»

НСК, лишившись аппарата «Экспресс-АТ1», договорилась об аренде ресурсов спутника ABS-2, который принадлежит компании ABS (Agility Beyond Space, бывшая Asia Broadcast Satellite) со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ). Этот аппарат находится на позиции 75° в.д. и покрывает значительную часть территории России, исключая Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский автономный округ; с него же ведёт вещание МТС. Перевод абонентов на ABS-2 требует, чтобы они перенастроили антенны, заменили конвертеры и изменили прошивку ресивера. «Триколор» опубликовал на своём сайте инструкцию, как сделать это самостоятельно, и начал принимать заявки, выразив готовность оплатить услуги установщиков.

Непростая ситуация сложилась и в европейской части России. Раньше в этом регионе вещателями «НТВ-Плюс» и «Триколор» использовался спутник «Экспресс-АМУ1» на позиции 36° в.д., который эксплуатировался совместно с европейским оператором Eutelsat, но в 2023 году из-за вмешательства внешних сил на аппарате начались помехи. На «Экспресс-АМУ1» провели работы по защите от помех, в результате чего из зоны покрытия выпала Калининградская область — местным жителям пришлось перенастраивать оборудование на «Экспресс-АТ1», который «НТВ-Плюс» и «Триколор» подключили в качестве дополнительного. Сейчас на «Экспресс-АМУ1» провели работы по усилению энергетики и рекомендовали абонентам на европейской территории вернуться на него — клиентам из Калининградской области придётся перенастраивать своё оборудование уже второй раз за последнее время.

Третьим спутник «Экспресс-АТ1» эксплуатировал оператор «Русский мир», который осуществлял бесплатную трансляцию в новые регионы. В одном из них сообщили, что работа над восстановлением спутникового вещания уже ведётся — пока же местным жителям рекомендовали не трогать настройки спутникового оборудования и пользоваться эфирным цифровым телевидением.

Теги: спутник, триколор, нтв
