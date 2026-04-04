Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Специалисты iFixit разобрали наушники Ap...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Специалисты iFixit разобрали наушники Apple AirPods Max 2 — внутренняя компоновка не изменилась

Тот факт, что Apple ничего не изменила в дизайне новых наушников AirPods Max 2, может восприниматься потребителями как хорошо, так и плохо, ведь у разработчиков была возможность провести определённую оптимизацию. Однако факт остаётся фактом, и разборка устройства специалистами iFixit это подтверждает.

Источник изображения: iFixit

Источник изображения: iFixit

Расположение внутренних компонентов в наушниках AirPods Max 2 осталось прежним, но аппаратное обеспечение обновилось. Устройство получило чип Apple Silicon H2 и ряд других нововведений, о которых говорилось ещё во время анонса наушников. В прошлом, когда Apple оставляла неизменным внешний облик устройства, внутренняя компоновка перерабатывалась.

Учитывая, что некоторые владельцы AirPods Max первого поколения столкнулись с проблемами с конденсатом, а также недавний переход Apple на создание более ремонтопригодных продуктов, было любопытно посмотреть, как изменилось расположение внутренних компонентов AirPods Max 2. В недавно опубликованном видео специалист iFixit использует собственное руководство по разборке AirPods Max первого поколения и успешно справляется с разборкой новых наушников.

С одной стороны, это означает, что необходимые для ремонта инструменты и даже некоторые внутренние компоненты могут быть взаимозаменяемы, что можно расценить как положительный момент с точки зрения сокращения электронных отходов. Однако отмечается, что Apple продолжает активно использовать клей в чашах наушников, что усложняет процесс разборки и увеличивает риск повреждения внутренних кабелей во время ремонта.

Отмечается, что хотя внутренние компоненты наушников стали более модульными, Apple по-прежнему не предоставляет запасные части и руководства по ремонту продуктов линейки AirPods Max. В ходе разборки также удалось установить, что для замены интерфейса USB Type-C необходимо извлечь большую часть внутренних компонентов. Это существенно усложняет ремонт, хотя этот процесс производитель мог бы сделать проще.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: airpods max 2, airpods, apple, наушники
airpods max 2, airpods, apple, наушники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
