Специалисты iFixit разобрали наушники Apple AirPods Max 2 — внутренняя компоновка не изменилась

Тот факт, что Apple ничего не изменила в дизайне новых наушников AirPods Max 2, может восприниматься потребителями как хорошо, так и плохо, ведь у разработчиков была возможность провести определённую оптимизацию. Однако факт остаётся фактом, и разборка устройства специалистами iFixit это подтверждает.

Расположение внутренних компонентов в наушниках AirPods Max 2 осталось прежним, но аппаратное обеспечение обновилось. Устройство получило чип Apple Silicon H2 и ряд других нововведений, о которых говорилось ещё во время анонса наушников. В прошлом, когда Apple оставляла неизменным внешний облик устройства, внутренняя компоновка перерабатывалась.

Учитывая, что некоторые владельцы AirPods Max первого поколения столкнулись с проблемами с конденсатом, а также недавний переход Apple на создание более ремонтопригодных продуктов, было любопытно посмотреть, как изменилось расположение внутренних компонентов AirPods Max 2. В недавно опубликованном видео специалист iFixit использует собственное руководство по разборке AirPods Max первого поколения и успешно справляется с разборкой новых наушников.

С одной стороны, это означает, что необходимые для ремонта инструменты и даже некоторые внутренние компоненты могут быть взаимозаменяемы, что можно расценить как положительный момент с точки зрения сокращения электронных отходов. Однако отмечается, что Apple продолжает активно использовать клей в чашах наушников, что усложняет процесс разборки и увеличивает риск повреждения внутренних кабелей во время ремонта.

Отмечается, что хотя внутренние компоненты наушников стали более модульными, Apple по-прежнему не предоставляет запасные части и руководства по ремонту продуктов линейки AirPods Max. В ходе разборки также удалось установить, что для замены интерфейса USB Type-C необходимо извлечь большую часть внутренних компонентов. Это существенно усложняет ремонт, хотя этот процесс производитель мог бы сделать проще.