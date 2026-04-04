Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti

Автор YouTube-канала Omores и ценитель старых компьютеров провёл эксперимент: установил старенькую Microsoft Windows 3.1x на ПК с процессором AMD Ryzen 9 9900X и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060 Ti. То есть ОС образца 1992 года, процессор на архитектуре Zen 5 2024 года и видеокарта на архитектуре Blackwell 2025 года успешно заработали вместе.

Залогом успеха оказалась материнская плата Asus с «классическим BIOS» и встроенным Compatibility Support Module (CSM). Кроме того, энтузиаст использовал загрузочную дискету, чтобы отформатировать системный раздел в FAT16. Установка производилась с комплекта дискет Windows 3.1x, а дисковод пришлось подключить через USB. И это сработало: установщик распознал дисковод как привод «A:».

Первая проблема обозначилась при переходе от интерфейса командной строки DOS к запуску Windows 3.1x — графический интерфейс сразу же завис. Это объяснили включённым в ОС режимом Enhanced Mode и современным оборудованием автора эксперимента. Пришлось переключить платформу в режим Standard Mode, предназначенный для компьютеров эпохи до i386. Windows 3.1x начала работать, но графика по-прежнему функционировала нестабильно. Ситуацию улучшила установка драйвера VBESVGA с GitHub: пользовательский интерфейс стал корректно масштабироваться до нативного разрешения экрана 1920 × 1080 пикселей, и проблем с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060 Ti больше не наблюдалось. Хотя раньше этот драйвер «капризничал с видеокартами Nvidia», со временем разработчики его улучшили.

После этого систему вернули в Enhanced Mode, чтобы открыть доступ к виртуальной памяти и расширенной многозадачности. Энтузиаст установил патч AHCIFIX.386 из того же источника на GitHub. Затем пришлось решать и вопрос со звуком — корректно заработала только звуковая карта Ensoniq ES1370 PCI, хотя драйверы под Windows 3.1 были не только у неё. Эксперимент может повторить любой желающий — все необходимые материалы автор выложил в открытом доступе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, windows 3.1, эксперимент
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
