В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз

Ещё на этапе подготовки к выходу на рынок японской игровой консоли Nintendo Switch 2 стало понятно, что на её розничную стоимость в США могут оказать влияние предложенные первоначально Дональдом Трампом (Donald Trump) повышенные таможенные пошлины. В дальнейшем рост цен на игровые консоли обусловила уже дорожающая память, и Lenovo Legion Go 2 не смогла остаться в стороне от тенденции.

Добавим, что Lenovo остаётся крупнейшим производителем ПК с предприятиями по всему миру, но даже столь крупная компания не может избежать негативного влияния дефицита памяти на свой бизнес. Как отмечает PCMag, розничная стоимость некоторых конфигураций портативной игровой консоли Lenovo Legion Go 2 выросла до полутора раз менее чем через пять месяцев с момента анонса. В частности, младшая версия с AMD Ryzen Z2 и 16 Гбайт памяти (ОЗУ) выросла в цене на 36 % до $1499.

Более производительная версия консоли на основе процессора Ryzen Z2 Extreme и 32 Гбайт оперативной памяти подорожала на 48 % до $1999. Подобное устройство предлагает начинку, сопоставимую с настольной игровой системой, в компактном формфакторе и операционной системой SteamOS. Компания Lenovo воздержалась от комментариев по поводу причин повышения цен на свои игровые консоли. Впрочем, они в условиях дефицита и подорожания микросхем памяти очевидны. В прошлом месяце Sony также подняла цены на консоли PlayStation 5 с $550 до $650, а вариант Pro подорожал на $150 до $900.