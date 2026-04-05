Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Telegram стал помечать пользователей сто...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Telegram стал помечать пользователей сторонних клиентов, предупреждая о снижении защищённости переписки

Пользователи Telegram обнаружили, что мессенджер начал выводить в профиле собеседника предупреждение об использовании им неофициального клиента. Пометка сопровождается пояснением о возможном снижении защищённости переписки. Сам сервис запуск функции публично не анонсировал. Одновременно Telegram не уточнил, относится ли маркировка ко всем сторонним приложениям без исключения или только к части таких клиентов.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

О подготовке нововведения стало известно ещё в конце марта 2026 года, когда в базе строк для перевода официального Telegram для iOS нашли новую формулировку предупреждения о неофициальном клиенте. После этого профильные издания сообщили, что функция проходит тестирование внутри официального приложения.

Источник изображения: vc.ru

Источник изображения: vc.ru

Редакция Telegram Info предположила, что поводом для беспокойства стал рост популярности приложения «Телега» (Telega) и публикации об особенностях его работы. По этим данным, сервис подменяет адреса дата-центров Telegram собственными серверами и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.

«Телегу» выпустила российская компания «Даль», позднее переименованная в «Телегу». Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram, внешне повторяет мессенджер и предлагает дополнительные функции, среди которых Стена и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: telegram, социальные сети, мессенджеры, клиенты, телега
telegram, социальные сети, мессенджеры, клиенты, телега
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
