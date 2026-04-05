Telegram стал помечать пользователей сторонних клиентов, предупреждая о снижении защищённости переписки

Пользователи Telegram обнаружили, что мессенджер начал выводить в профиле собеседника предупреждение об использовании им неофициального клиента. Пометка сопровождается пояснением о возможном снижении защищённости переписки. Сам сервис запуск функции публично не анонсировал. Одновременно Telegram не уточнил, относится ли маркировка ко всем сторонним приложениям без исключения или только к части таких клиентов.

О подготовке нововведения стало известно ещё в конце марта 2026 года, когда в базе строк для перевода официального Telegram для iOS нашли новую формулировку предупреждения о неофициальном клиенте. После этого профильные издания сообщили, что функция проходит тестирование внутри официального приложения.

Редакция Telegram Info предположила, что поводом для беспокойства стал рост популярности приложения «Телега» (Telega) и публикации об особенностях его работы. По этим данным, сервис подменяет адреса дата-центров Telegram собственными серверами и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.

«Телегу» выпустила российская компания «Даль», позднее переименованная в «Телегу». Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram, внешне повторяет мессенджер и предлагает дополнительные функции, среди которых Стена и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь.