Xiaomi представила 300-Гц монитор за $108 — Redmi G25 300 Гц на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS

Компания Xiaomi недавно представила монитор Redmi G25 2026, оснащённый 24,5-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 240 Гц. В дополнение к нему компания пополнила серию новой моделью с более высокой частотой — Redmi G25 300 Гц.

Монитор Redmi G25 300 Гц также оснащён 24,5-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 1920 × 1080 пикселей и углом обзора 178°. Как сообщается, технология Fast IPS позволяет сократить до минимума время отклика при сохранении стабильного качества изображения.

Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400, поддерживает пиковую яркость 400 кд/м2 в режиме HDR, обеспечивает точность цветопередачи ΔE < 2, а также 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета, технологию синхронизации изображения Adaptive-Sync, а также совместим с Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Монитор оснащён сертифицированной TÜV Rheinland технологией снижения уровня синего света для уменьшения воздействия вредного синего излучения, а также технологией DC Dimming для устранения мерцания, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Redmi G25 300 Гц выполнен в минималистичном дизайне с тонкими рамками и подставкой с регулируемым наклоном. Также возможно крепление монитора к стене, для чего потребуется дополнительно приобрести кронштейн. Для подключения внешних устройств можно воспользоваться портом DisplayPort 1.4 или разъёмом HDMI 2.0. Монитор также получил контроллер экранного меню в виде джойстика, что упрощает навигацию по меню и настройку параметров.

Стоимость Redmi G25 300 Гц составляет около $108.

Теги: xiaomi, redmi, монитор
