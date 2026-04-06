Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» уже можно попробовать — в Steam стартовало закрытое тестирование

Разработчики «Русы против ящеров» из российской студии the Bratans (она же Smola Games) объявили о запуске в сервисе Steam закрытого тестирования своей новой игры — симулятора кошачьего завода «Мурзавод» (MeowFactory).
Как подчеркнули разработчики, «Мурзавод» пока ещё находится на ранней стадии производства, но команде «уже есть что показать» и при этом очень важно мнение простых пользователей.
Подать заявку на участие в закрытом тестировании «Мурзавода» можно через страницу игры в Steam (кнопка «Запросить доступ»). Все обращения обещают рассмотреть в течение ближайшей недели.
Тестирование позиционируется как неоплачиваемая производственная стажировка на предприятиях Мурзавода. Присоединяться советуют в четырёх случаях:
- если вы кот;
- если вам нечем себя занять;
- если вы готовы работать на заводе 18-часовую смену;
- если вы готовы работать в коллективе других котов.
Участников тестирования «Мурзавода» призвали делиться впечатлениями и наблюдениями о багах — их будут «править немедленно». Разработчики стремятся сделать игру «максимально понятной и интересной для всех».
По сюжету после ядерной и климатической катастрофы люди отдают управление планетой ИИ и оказываются под угрозой вымирания из-за голода. Спасать человечество будут мурзаводы от корпорации «Мяу-X».
«Мурзавод» выйдет в 2026 году на ПК (Steam, VK Play). Обещают смесь элементов Factorio, Overcooked и The Sims, мир депрессивного будущего, автоматизацию линий производства, полную поддержку русского и английского языков.
