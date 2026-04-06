Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить

В прошлом году сооснователь Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) объявил о запуске децентрализованного мессенджера Bitchat, для работы которого не нужен интернет, поскольку передача сообщений осуществляется по Bluetooth. Теперь же он написал в соцсети X, что это приложение было удалено из китайского App Store по запросу Управления по вопросам киберпространства Китая (CAC).

Обоснование для запрета со стороны регулятора было вполне конкретным. Приложение Bitchat нарушает одну из статей действующих в стране положений, регулирующих онлайн-сервисы, которые «имеют возможности формирования общественного мнения или социальной мобилизации». Согласно этим правилам, любой подобный сервис до запуска на территории страны должен пройти обязательную оценку безопасности со стороны отраслевых регуляторов.

Приложение Bitchat не проходило проверку, да и не могло этого сделать. Дело в том, что для передачи сообщений оно использует Bluetooth и mesh-сети, не нуждаясь в постоянном подключении к интернету. Bitchat действует в радиусе примерно 30 метров, а также использует узлы-мосты для соединения отдельных кластеров. Сообщения пользователей хранятся только на их устройствах и не передаются в централизованную базу.

Таким образом, у местных регуляторов нет серверов для контроля, трафика для ограничения или фильтрации, IP-адресов для блокировки. Знаменитый великий китайский брандмауэр представляет собой сложную инфраструктуру для цензуры, но и он не имеет механизма для контроля Bitchat. Поэтому китайские власти обратились к Apple.

Власти Китая не могут запретить Bitchat, поскольку архитектура сервиса делает это невозможным. Даже в стране, где контролируется каждый провайдер, каждая сотовая сеть и каждый роутер Wi-Fi, нельзя остановить общение двух смартфонов по Bluetooth. Тем не менее, власти направили запрос Apple, после чего приложение Bitchat было удалено из магазина App Store. Это означает, что новые пользователи в стране уже не смогут загрузить мессенджер на свои устройства через официальные каналы. Соблюдение Apple этого запроса соответствует установленной схеме взаимодействия компании с регулирующими органами страны. Пользователи устройств на базе Android по-прежнему могут устанавливать приложение, скачивая соответствующий APK-файл из сторонних источников.