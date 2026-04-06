«Напоминает Driver времён PS1»: релизный трейлер криминального боевика Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause заинтриговал игроков

Шведская студия Liquid Swords, основанная соучредителем Avalanche Studios и автором Just Cause Кристофером Сундбергом (Christofer Sundberg), представила релизный трейлер своего приключенческого боевика Samson: A Tyndalston Story.

Напомним, по сюжету Samson главный герой Самсон Маккрей (Samson McCray) возвращается в родной город Тиндалстон (Tyndalston), чтобы спасти свою сестру и расплатиться по долгу, который растёт день ото дня.

Полутораминутный релизный трейлер Samson: A Tyndalston Story демонстрирует негостеприимный Тиндалстон, взаимодействие с персонажами, высокие ставки, автомобильные погони и приземлённый экшен.

Пользователи в комментариях с нетерпением ждут предстоящего релиза и узнают в Samson: A Tyndalston Story элементы любимых игр. «Эта игра мне напоминает Driver времён PS1. Надеюсь, вождение не подведёт», — поделился berkpisirici9601.

Samson: A Tyndalston Story позиционируется как боевик с элементами нуар, построенный вокруг долга, последствий и выживания в одном из самых безжалостных городов, которые только можно представить.

Время работает против Самсона. Долг растёт день ото дня (ещё и с процентами), а подработки тратят очки действия (ограниченный запас). Каждое решение — компромисс. Второго шанса не будет.

Samson: A Tyndalston Story стартует 8 апреля 2026 года в 16:00 по московскому времени эксклюзивно на ПК (от $25 до $30 в Steam, Epic Games Store). На запуске игра получит поддержку шести языков, но русского среди них не будет.