Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России

Компания Realme объявила о старте продаж в России смартфона Realme P4 Power с производительным процессором, высокой автономностью, обеспеченной массивной батареей на 10 001 мА·ч, и защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP69, IP68 и IP66.

Realme P4 Power базируется на 4-нм процессоре Dimensity 7400 Ultra в сочетании с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 26 Гбайт и флеш-накопителем ёмкостью на 256 Гбайт. За отвод тепла от компонентов отвечает эффективная система охлаждения AirFlow VC с испарительной камерой площадью 4600 м2 с увеличенным графитовым слоем. Также поддержка обходной зарядки предотвращает нагрев корпуса при питании устройства от сети во время игровых сессий.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым 4D-изогнутым дисплеем AMOLED HyperGlow 4D Curve+ с разрешением FHD+ (2800×1280 пикселей), частотой обновления 144 ГГц и поддержкой пиковой яркости в 6500 кд/м2, обеспечивая чёткое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное покрытие Corning Gorilla Glass 7i.

Для фотографирования в смартфоне предусмотрена основная 50-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX882, диафрагмой f/1,8 и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), дополненная 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей (f/2,4). Для редактирования снимков предлагается широкий выбор ИИ-инструментов: «Волшебный ИИ-редактор» (AI Edit Genie 2.0) реконструирует освещение и стилизует кадры, система «ИИ идеальный снимок» (AI Perfect Shot) автоматически исправляет неудачные выражения лиц в групповых фото, а система мгновенного монтажа клипов (AI Instant Clip) собирает короткие видео для социальных сетей.

По данным производителя, аккумулятор смартфона первым в мире в своем классе получил сертификацию безопасности TÜV 5 звезд, что гарантирует стабильную работу при экстремальных температурах без риска вздутия или возгорания. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, обеспечивающую восполнение заряда до 50 % за 36 минут, а также реверсивную зарядку мощностью 27 Вт. Срок службы аккумулятора рассчитан на восемь лет с сохранением более 80 % первоначальной емкости.

Смартфон работает под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 16 с предустановленным голосовым ассистентом «Яндекс Алисой».

Дизайн устройства построен на базе концепции «Эстетика видимой силы» (Visible Power Design). Несмотря на ёмкую батарею толщина его корпуса составляет 9,08 мм, вес — 219 г.

P4 Power доступен в серебристом (Power Silver) и оранжевом (Flash Orange) цветах. Стоимость версии с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти составляет 31 999 руб. Модель с 12 Гайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти стоит 34 999 руб.

Теги: realme, смартфон, россия
