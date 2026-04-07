Федеральная полиция Германии (BKA) заявила, что ей удалось установить личности глав группировок киберпреступников GandCrab и REvil, которые занимались распространением вирусов-вымогателей в период с 2019 по 2021 год.

Лидерами группировок, по версии немецких правоохранительных органов, являются граждане России Даниил Максимович Щукин (31 год) и Анатолий Сергеевич Кравчук (43 года) — они несут ответственность за распространение вирусов-вымогателей «как минимум с начала 2019 по как минимум июль 2021 года». Щукин использовал на хакерских форумах псевдонимы UNKN/UNKNOWN, под которыми выступал представителем кампании по распространению вирусов-вымогателей. Только в Германии Щукин и Кравчук несут ответственность не менее чем за 130 эпизодов вымогательства в отношении местных организаций. Не менее 25 жертв киберпреступников заплатили выкуп на общую сумму $2,2 млн; общий ущерб от их деятельности оценивается более чем в $40 млн.

Группировка GandCrab действовала с начала 2018 года; в июне 2019 году её главарь объявил о выходе в отставку, заявив, что получил на вымогательстве $2 млрд. Из них он обналичил $150 млн, которые, по его словам, вложил в законное предпринимательство. Вскоре после этого возникла группировка REvil, которая действовала по образцу GandCrab. REvil, также известную как Sodinokibi, сформировали из бывших партнёров и операторов GandCrab. Впоследствии группировка запускала общедоступные сайты и проводила аукционы данных, чтобы оказывать давление на жертв. Среди пострадавших значатся несколько региональных ведомств штата Техас, производитель электроники Acer, а также компания Kaseya.

После взлома Kaseya группировка REvil сделала двухмесячный перерыв — за это время сотрудники правоохранительных органов взломали её серверы и начали следить за её деятельностью. В середине января 2022 года российские власти арестовали более десятка членов REvil, а в 2025 году они вышли на свободу, отбыв наказание за вымогательство. О деятельности Щукина и Кравчука после 2021 года, когда REvil прекратила существование, ничего не известно.