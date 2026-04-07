В WhatsApp добавят шумоподавление для голосовых и видеозвонков

Разработчики мессенджера WhatsApp начали интеграцию функции шумоподавления для голосовых и видеозвонков. Это нововведение было обнаружено в одной из последних бета-версий WhatsApp для Android. Это означает, что в скором времени функция шумоподавления может появиться в стабильных версиях приложения.

Источник изображения: wabetainfo.com

При активации шумоподавления фоновые шумы будут автоматически фильтроваться, что сделает беседы в WhatsApp более чёткими. К примеру, если один из собеседников находится на улице или в общественном транспорте, второй участник беседы будет лучше его слышать. Опцию шумоподавления можно включать и отключать в настройках мессенджера по собственному желанию. Соответствующий переключатель добавлен в меню звонка. По умолчанию шумоподавление активно.

Новая функция постепенно внедряется для бета-тестеров. Если тестирования функции шумоподавления пройдёт гладко, то она может стать доступна пользователям стабильных версий WhatsApp на устройствах с Android в ближайшие недели или месяцы.

Теги: whatsapp, android, шумоподавление
