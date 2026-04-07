Россия на годы отложила запуск трёх лунных миссий: «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30»

7 апреля 2026 года вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на заседании академии сообщил о переносе запусков трёх российских лунных аппаратов, передал «Интерфакс». Согласно его заявлению, миссии «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» сдвинуты на период 2032–2036 годов. Ранее эти запуски входили в ближайшие этапы российской лунной программы, однако теперь их сроки существенно пересмотрены.
Чернышев отметил, что вся российская программа исследования Луны разделена на два крупных этапа. Первый включает отработку технологий и научные исследования непосредственно в местах посадки аппаратов. Второй этап предусматривает создание элементов будущих лунных баз и отработку «отрыва» от места посадки. Именно в рамках этих этапов и будут реализованы перенесённые миссии. Что означает «отрыв», можно только догадываться, вероятно, это попытка взлёта с поверхности спутника, хотя также может означать удаление от мест спуска модулей.
Согласно представленной Чернышевым презентации, «Луна-29» стартует в 2032 году, «Луна-30» — в 2034-м, а «Луна-28» — в 2036 году. Напомним, что в августе 2025 года научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый уже объявлял о переносе «Луны-27А» с 2028 на 2029 год и запуске «Луны-27Б» в 2030 году. Таким образом, вся ближайшая лунная программа России подвержена корректировке планов. Возможно китайцы будут соблюдать расписание, тогда у России есть все шансы обзавестись на Луне базой постоянного присутствия в виде собственного сегмента китайской станции, что должно произойти к 2035 или 2036 году. В таком случае цели «Луны-28» могут быть пересмотрены, но это ещё не скорая история.
Источник: