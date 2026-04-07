Сегодня Рунету исполнилось 32 года

Сегодня, 7 апреля 2026 года, исполняется 32 года Рунету — в этот день в 1994 году было зарегистрировано первое доменное имя в зоне .RU. Сегодня в ней зарегистрированы более 6 млн доменных имён, большинство из которых используется.

Первоначально с 1991 года в стране работала доменная зона .SU, выделенная для Советского Союза, но с распадом страны начали появляться домены первого уровня для всех 15 республик. 4 декабря 1993 года крупнейшие российские провайдеры подписали соглашение «О порядке администрирования зоны .RU». До 2000 года регистрацию, администрирование и техническое сопровождение доменов в национальной зоне .RU осуществлял Российский НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС).

7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .RU; соответствующую запись об этом внесли в международную базу IANA. Российская национальная доменная зона активно используется: по числу зарегистрированных имён она находится на пятом месте в мире и на девятом — среди всех доменных зон. По состоянию на сегодняшний день в зоне .RU зарегистрированы 6 119 675 имён, из которых 96,4 % делегированы; с сервисами связаны 4 788 101 или 78,2 %. Из них по 30,2 % открываются полноценные сайты; по 30,3 % — одностраничные; только для почты используются 18,5 %; только для перенаправления — 3,6 %; припаркованы 17,5 % доменных имён.

Только за последний год зарегистрированы 1 840 939 доменов в зоне .RU; каждый месяц их регистрируется около 153 000. 77,9 % доменов оформлены на физических лиц, 22,1 % принадлежат компаниям и организациям. Доменами в зоне .RU управляют 2 096 684 администратора: 75,8 % из них контролируют только один домен, 1,9 % — более десятка. 2 243 850 доменных имён в зоне .RU зарегистрированы в московском регионе; за минувший год самый большой прирост показали Воронежская (+11,2 % или 9195 доменов), Томская (+31,6 или 7863 штук) и Свердловской (+4,4 % или 6300 единиц) области. В 2009 году открылась регистрация доменов в кириллической зоне .РФ; поначалу это могли делать только владельцы брендов, а с 2010 года — все желающие.