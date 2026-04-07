Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia

Разработчик приложения Display Driver Uninstaller (DDU) для полного удаления графических драйверов Nvidia и AMD выпустил новую версию приложения DDU 18.1.5.1. В новой версии программного обеспечения функция удаления скомпилированных игровых шейдеров стала опциональной, поскольку Nvidia недавно выпустила автоматический компилятор шейдеров.

Источник изображений: VideoCardz

Недавно компания Nvidia выпустила бета-версию функции автоматической компиляции шейдеров ASC. Она берёт шейдеры DirectX 12 из игр и незаметно компилирует их, пока система простаивает или не выполняет ресурсоёмкие графические задачи. Скомпилированные шейдеры ASC хранит на SSD или HDD. По словам Nvidia, повреждённый кеш шейдеров может вызывать сбои при запуске игр, снижение производительности или визуальные артефакты.

Компания Wagnardsoft опубликовала Display Driver Uninstaller 18.1.5.1. Главное изменение со стороны Nvidia заключается в том, что удаление кеша шейдеров теперь является необязательным для пользователей, использующих Nvidia ASC. Обновление также добавляет поддержку удаления задач Nvidia Shader Compiler и корректирует исключения реестра, когда приложение Nvidia не выбрано. Кроме того, новая версия улучшает очистку временных папок и обновляет методы удаления задач планировщика.

Скачать новую версию DDU 18.1.5.1 можно с официального сайта проекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: display driver uninstaller, ddu, nvidia, шейдеры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
