DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia

Разработчик приложения Display Driver Uninstaller (DDU) для полного удаления графических драйверов Nvidia и AMD выпустил новую версию приложения DDU 18.1.5.1. В новой версии программного обеспечения функция удаления скомпилированных игровых шейдеров стала опциональной, поскольку Nvidia недавно выпустила автоматический компилятор шейдеров.

Недавно компания Nvidia выпустила бета-версию функции автоматической компиляции шейдеров ASC. Она берёт шейдеры DirectX 12 из игр и незаметно компилирует их, пока система простаивает или не выполняет ресурсоёмкие графические задачи. Скомпилированные шейдеры ASC хранит на SSD или HDD. По словам Nvidia, повреждённый кеш шейдеров может вызывать сбои при запуске игр, снижение производительности или визуальные артефакты.

Компания Wagnardsoft опубликовала Display Driver Uninstaller 18.1.5.1. Главное изменение со стороны Nvidia заключается в том, что удаление кеша шейдеров теперь является необязательным для пользователей, использующих Nvidia ASC. Обновление также добавляет поддержку удаления задач Nvidia Shader Compiler и корректирует исключения реестра, когда приложение Nvidia не выбрано. Кроме того, новая версия улучшает очистку временных папок и обновляет методы удаления задач планировщика.

Скачать новую версию DDU 18.1.5.1 можно с официального сайта проекта.