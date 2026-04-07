«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет

Директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский считает, что полное импортозамещение в сфере компьютерных игр в России может произойти в течение ближайших трёх-пяти лет. Данное предположение было озвучено им в рамках выступления на специализированном форуме RIGF 2026.

По мнению Алексея Гореславского, с сериалами и блогосферой процесс импортозамещения уже «практически завершён». В качестве подтверждения своих слов директор АНО «ИРИ» привёл данные опросов ВЦИОМ, из которых следует, что доля зрителей российских сериалов выросла с 70 % в период с 2022 по 2023 гг. до 85 % в 2025 году.

За тот же период интерес к зарубежным сериалам снизился с 56 % до 40 %. В блогосфере, по мнению автора доклада, российские авторы контента «уверенно доминируют». А вот в случае с интерактивными развлечениями всё происходит медленнее из-за того, что они являются «более капиталоёмкой задачей».

«Пересадить целое поколение на российские игры — задача кратно более сложная, чем работа даже с кино и сериалами. Но практика показывает, что нет ничего невозможного», — подчеркнул Гореславский.