Балетный экшен «Царевна» отправит игроков в мир славянского тёмного фэнтези — первый геймплейный трейлер

Разработчики из российской Watt Studio представили первый геймплейный трейлер Tsarevna. Age of Tales (в прошлом просто «Царевна») — балетного слешера в жанре славянского тёмного фэнтези.

Напомним, «Царевна» была представлена прошлым летом и позиционировалась как игра в чарующем мире славянских сказок, вдохновлённая «Сказкой о царе Салтане» за авторством Александра Сергеевича Пушкина.

Игрокам достанется роль Царевны Лебедь — обманувшей саму смерть воительницы, которой предстоит бросить вызов прислужникам Тьмы и сыграть свою роль в противостоянии славянских богов.

Опубликованный Watt Studio геймплейный трейлер «Царевны» длится ровно минуту и демонстрирует вдохновлённый славянской мифологией фэнтезийный мир, а также главную героиню в смертельном танце с врагами.

В ролике также нашлось место сказочному коту-компаньону, который не только саркастично комментирует победы Царевны Лебедь, но и активно помогает в сражениях — рвёт врагов когтями и клыками.

Обещают переосмысление знакомых образов, основанную на балетных движениях боевую систему, «впечатляющие своей красотой» комбо, оружие-трансформер и динамическую музыку с фольклорными мотивами.

Релиз Tsarevna. Age of Tales ожидается в 2026 году эксклюзивно на ПК (Steam, VK Play). Параллельно Watt Studio делает «плюшевый» шутер Grimps, а теслапанковый экшен Trains: Electrostorm в духе Control оказался на паузе.