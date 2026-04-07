Балетный экшен «Царевна» отправит игроков в мир славянского тёмного фэнтези — первый геймплейный трейлер

Разработчики из российской Watt Studio представили первый геймплейный трейлер Tsarevna. Age of Tales (в прошлом просто «Царевна») — балетного слешера в жанре славянского тёмного фэнтези.

Источник изображений: Watt Studio

Источник изображений: Watt Studio

Напомним, «Царевна» была представлена прошлым летом и позиционировалась как игра в чарующем мире славянских сказок, вдохновлённая «Сказкой о царе Салтане» за авторством Александра Сергеевича Пушкина.

Игрокам достанется роль Царевны Лебедь — обманувшей саму смерть воительницы, которой предстоит бросить вызов прислужникам Тьмы и сыграть свою роль в противостоянии славянских богов.

Опубликованный Watt Studio геймплейный трейлер «Царевны» длится ровно минуту и демонстрирует вдохновлённый славянской мифологией фэнтезийный мир, а также главную героиню в смертельном танце с врагами.

В ролике также нашлось место сказочному коту-компаньону, который не только саркастично комментирует победы Царевны Лебедь, но и активно помогает в сражениях — рвёт врагов когтями и клыками.

Обещают переосмысление знакомых образов, основанную на балетных движениях боевую систему, «впечатляющие своей красотой» комбо, оружие-трансформер и динамическую музыку с фольклорными мотивами.

Релиз Tsarevna. Age of Tales ожидается в 2026 году эксклюзивно на ПК (Steam, VK Play). Параллельно Watt Studio делает «плюшевый» шутер Grimps, а теслапанковый экшен Trains: Electrostorm в духе Control оказался на паузе.

Материалы по теме
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» уже можно попробовать — в Steam стартовало закрытое тестирование
Сюжетное дополнение Descent к российскому боевику Kiborg заставит игроков пройти три «круга ада» — трейлер и дата выхода
В Steam и VK Play вышла демоверсия российского шутера Grimps с «плюшевым» насилием и креативным арсеналом
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam
Теги: tsarevna. age of tales, tsarevna, watt studio, экшен
tsarevna. age of tales, tsarevna, watt studio, экшен
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg 7 ч.